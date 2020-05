Sunil Wadhwani admitió pagar sobornos para obtener fondos y construir un Motel 6

Hotelero de McAllen se declara culpable de soborno Sunil Wadhwani intenta cubrirse el rostro mientras entra al juzgado federal de McAllen el 15 de octubre de 2019.

El hotelero de McAllen Sunil Wadhwani se declaró culpable el viernes en un tribunal federal por su participación en un esquema de soborno relacionado con la construcción de un Motel 6 en Weslaco. Wadhwani cambió su declaración de culpabilidad como parte de un acuerdo con los fiscales federales después de declararse originalmente inocente cuando la acusación en su contra fue revelada en octubre. A cambio de la declaración de culpabilidad de Wadhwani de contar una de las acusaciones: conspiración para cometer fraude electrónico por servicios honestos, los fiscales acordaron reducir el "nivel de delito" del crimen en dos niveles. El gobierno también acordó descartar el segundo cargo contra Wadhwani: fraude electrónico de servicios honestos. Wadhwani también perderá 4 mil dólares que él "acepta que estuvo involucrado en la comisión del crimen", dijo el fiscal federal adjunto Roberto "Bobby" López Jr. durante la audiencia de reordenamiento el viernes. Wadhwani admitió que pagó sobornos en 2013 a al menos un funcionario público de Weslaco para obtener un acuerdo de incentivos económicos de 300 mil dólares de la Corporación de Desarrollo Económico, EDC por sus siglas en inglés, de Weslaco para construir el Motel 6. Los fiscales revelaron que el funcionario era el ex comisionado del Distrito 4, Gerardo "Jerry" Tafolla, quien previamente había sido identificado en la acusación como "comisionado A". En ese momento, Tafolla también formó parte de la junta directiva de EDC. El gobierno alega que el esquema fue facilitado a través del codemandado de Wadhwani, el empresario de Weslaco Ricardo Quintanilla, así como el ex juez municipal de la ciudad de Río Grande Leonel "Leo" López Jr., quien fue identificado previamente en la acusación como "Persona A". Quintanilla, quien también es un acusado en un caso de soborno federal separado relacionado con la planta de tratamiento de agua de Weslaco, se declaró inocente de los cargos en su contra. Mientras tanto, López y Tafolla se declararon culpables de soborno en los programas federales la primavera pasada y esperan sentencia.

Posted in El Valle, Noticias Locales on Saturday, May 23, 2020 8:02 pm.