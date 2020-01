Hombre de Mercedes acusado del asesinato de su hermano busca fianza otra vez

Previous Next Noel Alvarado Noel Alvarado reaccionó durante su comparecencia por la muerte a tiros de Emanuel Alvarado en el Centro de Detención del Condado de Hidalgo, en Edinburg. Buy this photo

Un hombre de 23 años acusado de asesinato por la muerte de su hermano mayor comparecerá hoy en la corte en busca de una reducción de fianza. Esta es la segunda vez en menos de 30 días que Noel Alvarado hará la solicitud. La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo arrestó a Noel el 4 de diciembre después de que llevó a su hermano Emmanuel Alvarado, que sufría múltiples heridas de bala, al Knapp Medical Center a las 12:45 a.m. Noel apareció por última vez en la corte el 16 de diciembre, donde su fianza se redujo a 450 mil dólares de un millón de dólares. El 27 de diciembre, su abogado, René A. Flores, presentó un recurso de hábeas corpus argumentando que Noel está ilegalmente confinado porque su fianza es excesiva y está más allá de sus posibilidades. Noel está acusado de asesinato junto con Juan Jesús Hernández, residente de Mercedes de 21 años, y Martín Pérez Torres Jr., residente de Weslaco de 23 años. El presunto organizador del robo fatal, Isidro Rubiel Juárez, de 30 años, sigue huyendo y debe considerarse armado y peligroso, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa. Las autoridades alegan que los hombres intentaron robarle a Johnothon González, de 26 años, drogas y dinero cerca del 9900 de North Saltillo Circle en la zona rural de Weslaco. Durante el intento, González desarmó a Emanuel y le disparó. Una declaración de causa probable del arresto de González por cargos de manipulación de evidencia física dice que González le dijo a los investigadores que disparó con su propia pistola calibre .45 después de desarmar a Emanuel. También le dijo a la policía que después de dispararle a Emanuel, salió de la residencia junto con su madre, quien le dijo a la policía que su hijo se quedó ahí y ella notó que no vio ningún casquillo de bala cuando regresó a la mañana siguiente, según la declaración jurada. En una declaración de causa probable para el arresto de Noel, los investigadores dijeron que vieron “sangre y agujeros de bala” consistentes con su relato. Torres ha rescatado una fianza de 50 mil dólares mientras que Hernández sigue encarcelado por una fianza de 1 millón de dólares. González fue liberado con una fianza de 40 mil dólares. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in El Valle, Policiaca on Wednesday, January 8, 2020 11:55 am.