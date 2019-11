HIDALGO: Sospechoso de asesinato en Alton es capturado

Previous Next Velásquez Oscar Armando Velásquez.

Posted:

ALTON — Un hombre acusado de matar a dos hombres a principios de este mes fue detenido en el Puente Internacional Hidalgo-Reynosa, anunció la policía el domingo. Oscar Armando Velásquez, de 22 años, está pendiente de cargos de asesinato capital por las muertes de Carlos Pérez, de 34 años, y Eduardo Rodríguez, de 25. Velásquez está acusado de dispararles, y a una tercera persona que se recuperó de sus heridas, después de una disputa doméstica el 8 de noviembre. Las autoridades federales lo detuvieron el domingo, anunció el jefe de policía de Alton, Jonathan B. Flores, en un comunicado de prensa. No se revelaron otros detalles sobre el arresto. “Nos gustaría agradecer a nuestra División de Investigaciones Criminales junto con nuestros homólogos federales, estatales y locales para incluir al Centro de Inteligencia Transnacional de Texas (TTIC) y la Unidad de Delitos Mayores de la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo por su arduo trabajo y dedicación a lo largo del curso de la investigación”, declaró Flores. “Este caso es un excelente ejemplo de cómo el intercambio de información y la colaboración entre las fuerzas del orden público federales, estatales y locales es fundamental para interrumpir las actividades del elemento criminal y llevarlos ante la justicia”. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in El Valle, Policiaca on Tuesday, November 19, 2019 10:49 am.