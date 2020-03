Héroes del camino

HARLINGEN — De repente, en los Estados Unidos, tenemos una nueva clase de héroes trabajadores, personas que no han hecho ninguna película de Hollywood y han trabajado bajo el radar cultural.

Sin embargo, los estadounidenses están dando un nuevo respeto a algunos miembros mucho menos reconocidos de nuestra sociedad que de repente están en el centro de atención: la persona que realiza el pago en el supermercado y el almacenista que vuelve a llenar los estantes vacíos en un esfuerzo frenético por satisfacer la demanda de los compradores.

Y luego están los camioneros que entregan esos bienes.

Scott Pierce, de 52 años, es originario de Harlingen y ahora vive en Houston y conduce a atravesando el país para JRayl Transport.

Mientras esperaba que se cargara un envío en el remolque de su camión de 18 ruedas y listo para regresar a casa, habló por teléfono sobre las dificultades que el coronavirus está causando en su trabajo, con algunos estados cerrando áreas de descanso y paradas de camiones y limitando el acceso incluso cuando están abiertos.

En los almacenes donde carga y descarga, la mayoría ha bloqueado a los camioneros por precaución.

"No te permiten entrar", dijo. "Acabo de ver a una persona y tuvo que a hacer del ‘dos’ y no los dejaron entrar. Así que se paró en la hierba y las rocas en Oklahoma. ... No le permiten entrar, no quieren que firme documentos dentro, no quieren que pase por su puerta principal. Eso es un problema".

Pierce conduce alrededor de 150,000 a 160,000 millas al año, en una ruta que va de Texas a Ohio a Illinois, Missouri y Oklahoma. Es uno de los aproximadamente 2 millones de conductores profesionales de plataformas pesadas ​​que transportan productos en las carreteras de Estados Unidos.

Es comprensible que el Departamento de Seguridad Nacional clasifique a estos impulsores como parte de la fuerza laboral de infraestructura crítica esencial.

"Los trailers se están moviendo, entregando productos a supermercados, hospitales, farmacias y otras instalaciones", indicó la Asociación Americana de Camiones en un comunicado. “Mantenemos un contacto cercano con los distribuidores y socios de alimentos en toda la red logística. Hay muchos alimentos, agua, medicamentos, combustible y, sí, papel higiénico, en nuestra cadena de suministro. Los estantes vacíos que se ven temporalmente son simplemente el resultado del aumento de la demanda a medida que los estadounidenses se apresuran a abastecerse. Los estantes se reabastecen rápidamente a medida que los transportistas y los minoristas se adaptan al repentino aumento en la actividad del consumidor".

Pierce y otros camioneros tienen problemas similares a los que enfrentamos el resto de nosotros, interrupciones en la cadena alimentaria y escasez de algunos artículos.

"Uno de los grandes problemas con los que nos hemos encontrado es que es difícil entrar y salir de los supermercados a diferencia de lo que solía ser", dijo. “Solía ​​ser muy fácil detenerse, recoger algo e irse.

"Como saben, hay muy poca comida en los supermercados, especialmente para los camioneros, la carne, el queso y el pan", agregó. “Otra cosa es que el agua también se ha convertido en un problema. Puede comprarlo en los camiones por $ 3 por galón, pero estoy acostumbrado a comprar cinco o seis galones, pero ahora solo puedo obtener dos galones a la vez. Bueno, dos galones me duran unos dos días".

Lo cual, dice, ha llevado a la fraternidad de conductores a un poco de humor negro.

"Es gracioso. La forma en que lo expresamos es: "Me voy a buscar agua". Literalmente, no sabes si vas a encontrar o no", dijo. "Puede ir a una tienda o dos y no encontrarla y luego tener suerte y le permiten comprar uno o dos galones de ellos".

Los camioneros de larga distancia cumplen con las estrictas regulaciones federales sobre cuánto tiempo pueden conducir y cuánto tiempo deben descansar.

Pierce dijo que los conductores como él tienen un "11 y 14", lo que significa que pueden conducir un total de 11 horas y trabajar 14 horas en total en un período de 24 horas.

Pero los lugares habituales para dormir, al menos muchos de ellos, ya no existen.

"Así que muchas de las áreas de descanso están cerradas", dijo. "Estamos tratando de apuntar a un lugar que tenga un restaurante que esté abierto. Los hot dogs ya no están disponibles, el té helado ya no se puede obtener. Todas esas cosas que solían estar disponibles ya no las puedes obtener.

"Si conduces de noche, estás jodido hasta la mañana siguiente a menos que lleves comida contigo como yo", agregó. "Absolutamente se ha convertido realmente en una situación aquí afuera. Dormir es un problema, pero siempre ha sido un problema. Solíamos dormir en las rampas, pero ya no puedes dormir en las rampas. Las paradas de camiones están todas llenas”.

Algunas de las grandes tiendas están tomando medidas enérgicas contra grandes plataformas que se encuentran durante la noche en sus estacionamientos, colocando cadenas y cerraduras a través de los neumáticos cuando el conductor duerme y amenazando con remolcar su plataforma a menos que paguen una multa de $ 500 en el lugar.

Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades en estos tiempos difíciles, los momentos más brillantes de amabilidad se destacan aún más.

"En Texas Roadhouse, me detuve en una el otro día aquí en Oklahoma, y ​​en realidad me trajeron la comida, me dieron de comer y no me cobraron ni un centavo", dijo Pierce. “Y Burger King es otro. En realidad, estaban cerrados, por supuesto, pero caminé hacia el autoservicio y me cobraron por mi comida y me hicieron parar a un lado mientras preparaban mi comida y me la traían. Nunca han hecho eso antes".

Mientras los almacenistas intentan frenéticamente mantener los estantes llenos, Pierce dijo que nadie debería preocuparse de que los camioneros mantengan su parte del trato logístico.

"Hasta ahora todos están al día", dijo. “Por supuesto, los conductores son algunas de las personas más patrióticas que jamás haya tenido, por lo que todos quieren hacer su parte.

"Yo diría que sigas como lo han estado haciendo todos", agregó. "Unámonos y hagámoslo como país".

