Guy Bailey, nombrado Gran Mariscal del desfile de McAllen Guy Bailey, el presidente de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande.

El alcalde Jim Darling y los comisionados de la ciudad anunciaron el martes que el presidente de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande, Guy Bailey, será el gran mariscal en el desfile anual de la ciudad el 7 de diciembre. Bailey, que ha vivido en el sur de Texas durante solo cinco años y que recientemente fue nombrado Texano Fronterizo del Año 2019, será acompañado en el desfile por Carolina Sandoval de Telemundo y Jorge Bernal, el defensa de los Dallas Cowboys La’el Collins y el ex ala defensiva y el campeón del Súper Tazón XII, Ed “Too Tall” Jones, todos fueron anunciados en las últimas semanas. También en el quinto desfile anual festivo, que ha atraído a más de 250,000 personas en los últimos años, estarán los caballos Budweiser Clydesdale, de regreso por un año más en McAllen. El autobús turístico privado de los Dallas Cowboys de Jerry Jones también estará en el lugar y se pondrá a disposición del público en general, y los Dallas Cowboys Cheerleaders asistirán junto con Rowdy, la mascota del equipo. La ciudad también proporcionará un servicio de transporte gratuito, llamado “el expreso polar”, desde el campus de South Texas College en Pecan Boulevard hasta el lugar del evento del desfile. Hay más de 3,000 lugares de estacionamiento disponibles, dijeron funcionarios de la ciudad. Cientos de estudiantes del Distrito Escolar Independiente de McAllen se presentarán en el estadio de fútbol de McAllen High School junto a Mané de la Parra. De la Parra grabó un video que se mostró en una conferencia de prensa el martes en el Centro de Convenciones de McAllen, donde dijo que estaba emocionado de estar en McAllen. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in El Valle, Noticias Locales on Wednesday, November 27, 2019 9:47 am.