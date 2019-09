Gritan ¡Viva México!

El Consulado de México en Brownsville celebró un evento con mariachis, música clásica y bailes para celebrar el 209 aniversario de la independencia de México.

La celebración se llevó a cabo el sábado en el Texas Southmost College Performing Arts Center. Allí, cientos de personas se reunieron para mostrar su orgullo mexicano y cantar canciones de mariachi como “El Rey”, “La Bikina” y “México Lindo y Querido” mientras los miembros de la audiencia agitaban las banderas mexicanas en el evento.

“Es importante (tener este evento) porque toda esta área tiene profundas raíces mexicanas y mucha gente, incluso si no son de aquí, tienen raíces mexicanas y esto les ayuda a tener una identidad y sentirse orgullosos de sus raíces”, dijo el cónsul adjunto del Consulado de México en Brownsville, Fernando J. Valdés Vicencio. “Incluso aquellos que no son mexicanos también pueden sentirse orgullosos de vivir con una cultura tan antigua y poder disfrutar de todo lo que se les ofrece. Desde el idioma español hasta la música, la comida y los bailes, creo que todo eso es algo que no es solo de México sino de todas las personas que lo disfrutan”.

El Mariachi Nuevo Halcón, el Balet Folklórico UTRGV, Arts Charras con la familia Gonzalez Leal, Museo de Disfraces de las Américas, Colegio San Juan Siglo XXI y la cantante Erika Longoria deleitaron al público durante sus presentaciones con canciones, bailes, un desfile de moda y el “floreo de reata”.

“Junto con el Día de la Independencia, también debemos ser conscientes de nuestros derechos y obligaciones, tanto en México como en los Estados Unidos. Es importante no solo celebrar sino también vivir lo que significa ‘Independencia’, como participar en la democracia y en los procesos gubernamentales de ambos países”, dijo Valdés Vicencio.

En el evento, los asistentes recibieron pequeñas banderas mexicanas, dulces mexicanos como mazapán y dulces de coco, aguas frescas y un termo de agua gratis.

El alcalde Trey Méndez estuvo presente en la ceremonia y dijo que la cultura de México es fuerte en la frontera y que es algo grande celebrar la independencia mexicana.

“ Incluso si no naciste en México, incluso si no eres mexicano, la cultura de México es más fuerte aquí en la frontera. Hemos sido ciudades hermanas durante 150 años, no veo una razón para que eso cambie. Es nuestra cultura, es nuestra gente y es una gran cosa ver y celebrar la Independencia de México”, dijo. “Solo como recordatorio de que siempre hemos sido realmente una cultura, una ciudad. Creo que especialmente en los tiempos en que vivimos ahora, es importante recordar que crecimos juntos, hemos estado juntos por generaciones y que nada debería cambiar realmente”.

Méndez dijo que tiene grandes planes para trabajar con Matamoros para mejorar la economía de ambas ciudades y que le gustaría que los residentes de Matamoros supieran que tienen un amigo en él.

“ Quiero que sepan que tengo grandes planes para trabajar con Matamoros para mejorar la economía de Matamoros y Brownsville”, dijo. “Quiero que sepan que soy un amigo y un defensor de México tanto como cualquiera”.