Golpe de vándalos

Un ejemplo inspirador de arte público en el centro de Brownsville ha sido desfigurado por los vándalos con pintura en aerosol, mientras que otras propiedades alrededor del centro y Palm Boulevard también han sido atacadas en las últimas semanas.

Tal vez hace una semana y media, el colorido mural “Florece donde estás plantado” en las calles East 9th y East Adams fue “etiquetado” por letras negras torpes definidas por la ordenanza de la ciudad como graFfiti.

El alcalde Trey Méndez, quien publicó una foto del mural dañado en su página de Facebook, dijo que había observado un aumento en la pintura en aerosol no autorizada durante el último mes, y alentó a los residentes a informar dicha actividad al Departamento de Policía de Brownsville.

“ Esa fue la que me llamó la atención porque conduzco todos los días”, dijo Méndez. “Ese fue realmente mi favorito. Simplemente pensé que era un poco personificado en el centro. ... Es solo vandalismo directo. Estoy realmente decepcionado de que alguien haga eso y desfigurar el arte público, y un muy buen ejemplo de arte público en eso”.

Méndez dijo que espera que los residentes den un paso adelante para ayudar a la policía a atrapar y castigar a los perpetradores, ya que este tipo de actividad destructiva va en contra de la prioridad de embellecimiento de la ciudad.

"No solo eso nos da un sentido de comunidad y orgullo de dónde estamos y dónde vivimos, sino de cómo se ve tu ciudad", dijo. Eso es importante."

Melissa González, de información pública del Departamento de Policía de Brownsville, dijo que los propietarios cuya propiedad ha sido objeto de vandalismo deben presentar un informe oficial de la policía o hacer que un representante lo haga.

"En última instancia, ellos serán los que determinarán, si desean proceder con la presentación de cargos", dijo.

González también alentó a los residentes a llamar a la policía si presencian actos de vandalismo en curso.

"Llámenos e informe, e investigaremos desde allí, e intentaremos contactar al propietario", dijo.

Las sanciones por graffiti no autorizado van desde un delito menor de Clase C por daños de menos de $ 100 hasta un delito grave, incurriendo en multas y tiempo en la cárcel, si el daño es lo suficientemente sustancial, dijo González. Los residentes que informan anónimamente la identidad de los vándalos a Brownsville Crime Stoppers, una organización no encargada de hacer cumplir la ley que informa a BPD y otras agencias de cumplimiento, pueden ser elegibles para una recompensa si el informe conduce a un arresto, dijo.

Frenar el graffiti no autorizado requiere una asociación entre los residentes y la policía, dijo.

"Si no se ve bien, simplemente llámelo", dijo González. "Llama a la policía."

"Florece donde estás plantado" fue pintado por el residente de Bayview Josue Ramírez, cuyas otras obras incluyen el mural floral en el edificio 7th & Park y la botella gigante Topo Chico en el Belden West Trail en West Elizabeth Street.

Dijo que los murales públicos a menudo corren el riesgo de sufrir actos de vandalismo, como ha sido el caso repetidamente con el arte público en el antiguo centro de Capitol Theatre.

"Es lamentable", dijo Ramírez. "Sabes el nombre del juego, pero parece que la gente realmente había apreciado la pieza y había estado allí por un tiempo".

Ramírez pintó "Florece" en 2013, a la vuelta de sus interpretaciones caprichosas de Mickey Mouse.

"Sé que probablemente sean adolescentes", dijo Ramírez. "Probablemente no lo hicieron con la intención de ser artísticos. Para eso, honestamente, no tengo mucho que decir aparte de que no me atrapen".

Algunos jóvenes recogen una lata de aerosol para crear "intervenciones artísticas significativas en espacios públicos", dijo. Una regla no escrita entre los verdaderos artistas de graffiti dice que si no puedes hacerlo mejor que el trabajo de otra persona, entonces déjalo en paz, dijo Ramírez. Si pensaba que el que grafiteó "Florece" tenía algún impulso artístico, le ofrecería lecciones, dijo Ramírez.

Dijo que a suficientes personas les gustaba "Bloom" que estaba pensando en comenzar una campaña de GoFundMe o Kickstarter para pagar la pintura para restaurar el mural. Ramírez dijo que también planea agradecer a Méndez por su apoyo y también quiere conversar con el alcalde sobre el apoyo al arte público en general.

Mientras Brownsville lidera las ciudades del Valle del Río Grande en términos de programas de murales públicos, "podríamos ir mucho más lejos", dijo Ramírez. Pharr, por ejemplo, ha designado paredes de graffiti en parques públicos donde los jóvenes pueden perfeccionar sus habilidades, señaló.

"Sería realmente genial si hubiera espacios públicos en Brownsville donde las personas pudieran participar en esa forma de arte sin meterse en problemas", dijo Ramírez.

La policía insta a cualquier persona con información sobre el vandalismo a contactar a Brownsville Crime Stoppers al (956) 546-8477 o brownsvillecrimestoppers.com o al Departamento de Policía de Brownsville al (956) 548-7000 o www.brownsvillepd.com.

sclark@brownsvilleherald.com