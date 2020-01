Gobierno de México descarta caso de coronavirus en Reynosa

Previous Next Gloria de Jesús Molina Gamboa La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa. Buy this photo

Funcionarios mexicanos fueron notificados esta madrugada, que el caso que se encuentra bajo monitoreo por coronavirus en Reynosa ha dado negativo, descartando así la presencia del coronavirus chino en México. La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, informó que hoy en la madrugada, la secretaría de salud federal le comunicó que el resultado de las pruebas del posible caso de coronavirus que se tenía en monitoreo en Reynosa dio negativo. Así mismo, esta mañana el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, al ser entrevistado a su arribo a Palacio Nacional en la Ciudad de México, aseguró que hasta el momento no se ha detectado la presencia del coronavirus en el país, y sobre el posible caso de un hombre en Tamaulipas, dijo que se mantiene en observación y a las 14:00 horas se presentará el informe. La Secretaría de Salud de Tamaulipas informó el miércoles que tomó muestras e inició investigación a un paciente masculino con enfermedad respiratoria con antecedente de visita a la ciudad de Wuhan, Hubei, en China, donde inició la propagación de la nueva cepa de coronavirus. El paciente, masculino, médico de 57 años, de origen asiático, con residencia en Reynosa, frontera con Hidalgo, Texas, se encuentra asintomático, solamente presenta tos seca y rinorrea; actualmente sin fiebre y en constante comunicación con los servicios de salud. Tras presentar estos síntomas, el hombre decidió aislarse en su casa mientras se le realizan pruebas para corroborar o descartar que se encuentra infectado con el virus. “Esta persona, quien es un medico del Centro de Biología Molecular (Molecular Biology Center) en Reynosa, viajó en diciembre a China, y regresó en enero, llegando primero a la Ciudad de México”, informó Gloria Molina Gambia, secretaria de Salud en Tamaulipas. De acuerdo a la funcionaria, el hombre comenzó a presentar síntomas el pasado lunes, por lo que acudió al Servicio de Urgencias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde se le atendió. “Siguiendo los protocolos de información, se emitió una alerta internacional a toda la red de Tamaulipas para identificar cualquier caso sospechoso, se dio parte a la Dirección General de Epidemiologia para solicitar diagnóstico en el INDRE, y poder identificación de virus respiratorio”, dijo Molina Gambia. La titular de la SST reveló que el pasado 25 de diciembre 2019, el paciente viajó a China, saliendo de Reynosa a la ciudad de México, con escala en Tijuana, posteriormente llegada a Beijing, y el mismo día a la ciudad de Wuhan, Hubei. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

