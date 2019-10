Fundador del Conjunto Salón de la Fama muere a los 77 años

SAN BENITO—Familia y amigos recordaron el lunes a Rey Ávila como un esposo y padre amoroso que hizo realidad su sueño cuando trajo el Salón de la Fama y Museo del Conjunto de Texas a la ciudad.

Ávila, de 77 años, murió en su casa el domingo por la noche después de una batalla de ocho meses contra el cáncer.

“Estaba allí para la familia. En los buenos y malos momentos, siempre fue alguien en quien apoyarse y de quien depender”, dijo el lunes su hija Patricia Ávila. “Siempre estaba pensando en los demás. Siempre tuvo una mano amiga. Nos enseñó acerca de la honestidad y la confianza y cómo ser un buen amigo para los demás y retribuir a la comunidad. Es un gran ejemplo de retribución a la comunidad”.

Desde mediados de la década de 1990, Ávila soñaba con mostrar la historia de San Benito, llena de música de conjunto.

“La música era especial para mi papá”, dijo Patricia Ávila. “Es música de cuello azul con la que la gente se puede identificar. Tocó el alma de mi padre “.

En el Ayuntamiento, los funcionarios describieron a Ávila como un visionario.

“ Rey se dedicó verdaderamente al establecimiento del conjunto de Texas: el Salón de la Fama y Museo de la Música del Conjunto de Texas, que lo hizo crecer desde sus inicios hasta convertirse en una institución respetada que abarca desde el Valle hasta todo el estado, el país y más allá”, dijo la portavoz de la ciudad, Martha McClain fijado. “Se echará mucho de menos su espíritu, entusiasmo y trabajo duro”.

Ávila, que una vez dirigió un negocio de mudanzas, se retiró del Departamento de Transporte de Texas antes de comenzar a planear desarrollar un salón de la fama de la música de conjunto para inducir a los legendarios pioneros del género.

Para el año 2000, Ávila reveló los artefactos que exhibió en una habitación de su casa, llamándolo el “Muro de la Fama”.

“Qué pérdida para San Benito y para el museo del conjunto”, dijo el ex alcalde Celeste Sánchez. “Ray no conocía obstáculos. Si le dijiste que no, él encontró la manera. El perseveró. Una puerta se cerraría y él abriría otra.

Después de que el legendario Ideal Recording Studio cerró, el empresario Lionel Betancourt donó los artefactos de su padre Paco Betancourt a Ávila.

Sueño hecho realidad

En 2008, Ávila abrió el Salón de la Fama del Conjunto de Texas en el Centro Comunitario de la ciudad, ayudando a poner a San Benito en el mapa como el hogar de la música del conjunto.

Ávila lo calificó como el único museo de este tipo en el mundo.

“El Salón de la Fama del Conjunto de Texas fue un sueño de mi padre”, dijo Patricia Ávila. “Su sueño del museo continuará. Dejó un legado”.

Durante unos 20 años, Sandra Tumberlinson trabajó con Ávila para desarrollar un museo que exhiba su Museo de Historia de San Benito junto con su Salón de la Fama y Museo de Música Conjunto de Texas.

“Rey era el corazón y el alma de San Benito”, dijo Tumberlinson. “Trabajé con él durante 20 años y su sueño de establecer el Salón de la Fama del Conjunto en San Benito no morirá con él”.

Legado

Hace aproximadamente dos años, la ciudad usó una subvención para construir el Museo Cultural y del Patrimonio de San Benito, que Ávila soñó que albergaría el Salón de la Fama y el Museo Conjunto.

“Desafortunadamente, no vio al Salón de la Fama mudarse a las nuevas instalaciones, pero algún día lo hará”, dijo Tumberlinson. “Todos entendemos su misión y continuaremos trabajando para lograrla”.

Sánchez, quien también trabajó con Ávila para desarrollar los museos de la ciudad, dijo que ayudó a poner a San Benito en el mapa como el hogar de la música de conjunto.

“ Era su sueño tener un museo conjunto para preservar la música. Lo vivió”, dijo Sánchez. “Le apasionaba archivar y preservar la cultura del conjunto para las generaciones futuras”.

Sánchez, miembro de la junta del Salón de la Fama y del Museo del Conjunto, dijo que los miembros de la junta planean seguir desarrollando el museo.

“La membresía tiene que continuar el legado que él comenzó”, dijo. “Antes de morir, le dijimos que continuaríamos: el museo del conjunto no moriría con él”.

