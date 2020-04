Frente frío brinda posibilidad de lluvia, temperaturas descenderán

Posted:

Ultimamente el clima se ha sentido bastante bochornoso, pero un frente frío que se acerque el jueves por la noche podría cambiar eso, según el Servicio Meteorológico Nacional, y podría traer un clima severo en el proceso. Hoy será un día cálido cálido en las partes medias y occidentales del Valle del Río Grande. Se pronostica que McAllen alcanzará un máximo de 94 grados, con Rio Grande City y Zapata registrando 96 y 95 grados, respectivamente. Hacia el este, se pronostica que Brownsville y Harlingen se situarán en los noventa. Como de costumbre, la costa es un poco más fresca. South Padre Island solo debería ver un máximo de 79 grados hoy, según NWS, y Port Mansfield está solo un par de grados por encima de eso en 81. El NWS también predice un posible clima severo, posiblemente con fuertes vientos y granizo en áreas aisladas. El Servicio Meteorológico informa que el Valle podría ver granizo de una a dos pulgadas de diámetro, vientos de más de 60 mph y fuertes lluvias en la parte occidental del área. Aquellos que viven en las áreas afectadas deben evitar conducir y permanecer en el interior, ya que el agua recolectada y el granizo podrían causar accidentes y daños, aconsejó el Servicio Meteorológico Nacional. A partir del viernes, el NWS pronostica que las temperaturas en todo el Valle del Río Grande oscilarán entre 75 y 81 grados en el extremo superior, con niveles bajos de hasta 68 grados en algunas áreas. Con esas temperaturas más bajas también hay una posibilidad de lluvia, aunque no particularmente alta. NWS sugiere una probabilidad de 30 por ciento de precipitación, por lo que aquellos que deseen ver algo de lluvia pueden querer cruzar los dedos para tener un poco de suerte. El sábado se calienta nuevamente antes de que otra ráfaga de aire frío golpee el Valle el domingo, trayendo posibles bajas temperaturas superiores a los 50.

