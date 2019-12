Forjando un futuro

El graduado de Harlingen High School South, Gerson Rivera, ha tenido muchas familias a lo largo de su corta vida creciendo como un niño de crianza temporal, 48 para ser exactos.

Desde la edad de 5 años, Rivera saltó de una familia de acogida a otra y fue intimidado en la escuela por no tener padres o hermanos. Él satisfizo su necesidad de familia a través del deporte al participar en fútbol, baloncesto, béisbol y lucha libre durante sus primeros tres años de escuela secundaria en San Benito antes de transferirse a Harlingen South. “Al principio, no tenía muchos amigos hasta que llegué a la escuela secundaria. Fue difícil crecer.

Me quedé fuera la mayor parte del tiempo. Tenía que demostrarme a mí mismo que no tenía que tener padres para ser una buena persona, para ser un buen atleta o para ser inteligente en la escuela. Fue un gran desafío para mí ir a la escuela y había muchas veces que quería renunciar”.

Finalmente fue adoptado antes de cumplir 18 años, pero se mudó un mes después. Sin un plan y aún en la escuela secundaria, Rivera terminó sin hogar durante tres meses antes de ser acogido por la familia de un compañero de equipo hasta que se puso de pie nuevamente.

Sobresaliente en el fútbol, se le ofreció la oportunidad de jugar en Blinn

College después de graduarse de la escuela secundaria. Sin embargo, Rivera no aceptó la oferta y decidió ir a la universidad en el área de Harlingen. Se dio cuenta de que no le gustaba ninguna de las carreras profesionales ofrecidas y se tomó un año libre.

Rivera finalmente decidió regresar a la universidad para el semestre de primavera de 2019, pero esta vez seleccionó a Texas Southmost College.

“Lo que me hizo ir a la universidad fue que tengo tantos hermanos, pero ninguno de ellos fue a la universidad”, dijo Rivera. “Escuché muchas cosas buenas sobre TSC. Mi novia me habló de los increíbles instructores y me instó a probarlo. Ella me motivó a continuar con mi educación, así que me inscribí”.

Rivera tiene cuatro hermanos biológicos, dos hermanos mayores y dos hermanas menores. Agregó 13 hermanos más después de ser adoptado.

Durante su primer día de clase, uno de sus instructores le preguntó por qué decidió ir a la universidad. Rivera respondió diciendo que no quería ser como sus padres biológicos. Quería estar allí para su futura familia.

Rivera decidió el programa de Justicia Criminal en TSC debido a la influencia que tuvo de los agentes de la ley que crecían en hogares de guarda.

“Siento que solo tendré un futuro si tengo una educación”, dijo Rivera.