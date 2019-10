Fomentando pasión por la lectura

Un profesor de traducción e interpretación de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande publicó tres libros infantiles para alentar a las familias a comenzar a leer juntos.

Los libros “Mi nombre es Juana, y así es como me convertí en poeta”, “Mi nombre es José Pedro, y así es como me convertí en reformador”, y “Mi nombre es José Gervasio, y así es como me convertí en héroe de Uruguay”, son tres biografías ilustradas en español sobre personas inspiradoras del país de origen del autor. Desde Uruguay, Gabriel González Núñez espera que los niños aprendan a amar la lectura leer desde una edad temprana porque eventualmente cuando crezcan leerán cosas que cambiarán sus vidas.

“Tengo dos niñas pequeñas y una de las cosas que hago cuando las acuesto todas las noches es leerles un cuento. Tenemos una gran colección de libros en casa y les leía estas historias y muchas de ellas eran biografías como Gandhi y Malala, todas estas personas que son influyentes e inspiradoras de alguna manera, y realmente pensé ‘Ojalá pudiera leerles historias sobre las personas que admiraba cuando era niño, creciendo en otro lugar’”, dijo sentado en su oficina. Los tres libros coloridos estaban expuestos en la parte superior de una estantería a su lado derecho.

González posee una licenciatura en traducción al español, una licenciatura en derecho, una maestría en traducción y estudios interculturales y un doctorado en estudios de traducción. Dijo que es esencial exponer a los niños a la lectura para que puedan retomar el amor por los libros una vez que crecen.

“Si los niños pueden comenzar a amar leer, entonces eventualmente en su vida leerán cosas que cambiarán sus vidas y para mí se trata de llevarlos por ese camino y, por supuesto, hay varios estudios que vinculan la lectura y los niños al éxito más adelante en la vida”, dijo.

El autor dijo que la generación en crecimiento no lee tanto y que eventualmente les afectará en sus carreras porque hay ciertos trabajos que uno no puede hacer sin tener el hábito de leer.

“La impresión que tengo al hablar con colegas, aquí y de otras universidades, es que la generación en crecimiento no está leyendo tanto y cuando leen no están acostumbrados a hacer el trabajo pesado, una especie de lectura atractiva donde analizas lo que estás leyendo y te concentras durante mucho tiempo. Porque sin ese hábito, hay ciertos trabajos que no puedes hacer profesionalmente y traducir e interpretar es uno de ellos”, dijo.

“Mi preocupación es que, hoy en día, estamos tan en esto como en modo de resumen rápido e inmediatez y nadie tiene tiempo para algo que sea más largo que un tweet, así que sí, la gente está leyendo pero no está realmente acostumbrada a leer ideas que se desarrollan sobre párrafos o páginas o, a veces, un libro de eventos y es en estas largas lecturas donde se desarrollan las ideas”.

El profesor de traducción alienta a los padres a leerles a sus hijos al menos algunas veces a la semana y siempre tener libros disponibles para ellos en la casa. Agregó que también es importante limitar el tiempo que los niños pasan con los dispositivos electrónicos.

Para obtener más información sobre los libros, visite gabrielgonzaleznunez.wordpress.com.

“Leyendo no se elige por ósmosis”, dijo. “Si no le lees a tus hijos, ellos nunca tendrán el amor por la lectura”.