Previous Next Familia rechaza autopsia tras muerte de niña

Posted:

La causa de la muerte de una niña de 2 años que murió la semana pasada en Rio Grande City después de sufrir síntomas similares a la gripe, como fiebre y vómitos, seguirá sin confirmarse después de que la familia rechazó una autopsia. El departamento de policía de Rio Grande City había estado investigando la muerte de la niña, pero el lunes un portavoz de la ciudad confirmó que los restos de la niña fueron llevados a México. La niña fue declarada muerta el jueves por la tarde en el Hospital Memorial del Condado de Starr después de que la policía recibió una llamada a las 4:38 p.m. que una niña se había desmayado en Babineaux Pediatric Care, según un comunicado emitido por la ciudad. Las enfermeras de la clínica pediátrica inmediatamente comenzaron a realizar RCP, según el comunicado, pero el departamento de bomberos de Rio Grande City dijo que no se detectó pulso a su llegada. También habían intentado resucitarla antes de que llegara la ambulancia para transportarla al hospital. No se sospechaba de tortura. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in El Valle, Policiaca on Wednesday, November 27, 2019 9:31 am.