Familia disputa reporte policiaco

La última palabra que Noreen Reyes escuchó a su hijo decir fue “¿por qué?”

Más de dos años después de que Christopher Reyes, de 30 años, muriera esposado, boca abajo en la parte trasera de un vehículo de patrulla del Departamento de Policía de Edinburg, Noreen y la viuda del hombre, Brenda Tamez, hacen la misma pregunta.

¿Por qué?

¿Por qué dos policías decidieron esposar al hombre desorientado, que había sufrido una alucinación provocada por el uso de drogas, y lo pusieron boca abajo en la parte trasera de un coche patrulla?

¿Por qué los agentes no dejaron que EMS llevara a Christopher al hospital para que los profesionales médicos lo trataran por el episodio, como querían

Noreen y Brenda?

Brenda y Noreen han presentado una demanda federal por homicidio culposo contra el departamento sobre el que The Monitor publicó recientemente una historia. Esa historia incluía información tomada de un informe de muerte bajo custodia que la policía presentó a la Oficina del Fiscal General de Texas.

Esa fue la primera vez que la madre y la viuda de Christopher dijeron que escucharon sobre el informe que contiene la narración del departamento de los eventos que llevaron a la muerte de Christopher.

Ahora, más de dos años después, tienen otra pregunta más.

¿Por qué la policía de Edinburg archivó lo que Noreen y Brenda llaman un informe de muerte de custodia inexacto a la Oficina del Fiscal General de Texas?

Ambas mujeres estuvieron presentes cuando Christopher murió el 18 de junio de 2017, luego de que la policía de Edinburg dijera en un informe que respondieron a “un disturbio masculino y femenino” en 801 Greenbriar

Apartment No. 18.

Tanto Noreen como Brenda disputan que la policía fue llamada al departamento por un disturbio.

Noreen dijo que lo sabe porque ella fue quien le dijo a Brenda que llamara a la policía. Hay una razón específica por la que Noreen dijo que Brenda llamó a la policía.

Tres meses antes de su muerte, Christopher sufrió una alucinación relacionada con el consumo de drogas. La policía de Edinburg respondió y Christopher fue llevado al hospital antes de pasar una noche en la cárcel y luego fue dado de alta sin cargos, según Noreen.

Después del episodio, la madre del joven dijo que buscó ayuda para el abuso de sustancias en varios centros de rehabilitación y fue puesto en una lista de espera en uno de ellos. El personal allí le dijo a Noreen que si Christopher tenía otra alucinación, debería llamar a la policía y al EMS para que llevaran a su hijo al hospital para desintoxicarse, dijo, y agregó que al hacer esto, su hijo podría ser admitido en rehabilitación más rápido.

Noreen y Brenda mostraron a The Monitor la documentación del centro de rehabilitación verificando que Christopher buscó tratamiento.

Cuando la policía llegó al departamento, dijeron en su informe que Christopher “estaba acostado en la acera vestido solo con un calzoncillo de ropa interior, rodando de lado a lado sobre su espalda y gritaba incoherentemente mientras balanceaba ambos brazos en el aire”. Los oficiales lo observaron como combativo, agresivo y experimentando alucinaciones, en cuyo momento determinaron que podría estar bajo la influencia de un tipo desconocido de narcótico”.

La madre y la viuda de Christopher dijeron que esto no es cierto.

Según Noreen, Christopher estaba tendido en la acera aturdido y no sabía lo que estaba sucediendo. Ella dice que no estaba gritando, y agregó que la única palabra que dijo fue “por qué”.

“Estaban tratando de sacar su brazo y yo dije: ‘Hijo, solo adelante y trae tu brazo hacia adelante’, y él miró al oficial porque estaban parados sobre él y él dijo: ‘Por qué’, y ellos dijeron: “Te vamos a esposar”, dijo Noreen. “De ninguna manera se resistió a llevar su brazo hacia ellos”.

Ella dijo que es cierto que Christopher “rodó” fuera del departamento después de tener una alucinación y colocó sus brazos en el aire, pero que todo esto sucedió antes de que la policía llegara al departamento.

“A la llegada de los agentes de policía, Christopher estaba acostado en la acera completamente quieto, ya sabes, sin movimiento, simplemente completamente quieto, aparentemente inconsciente o aturdido”, dijo Noreen.

Noreen y Brenda también dijeron que Christopher no se mostraba combativo y agresivo cuando llegó la policía.

“Solo quiero que quede completamente claro que Christopher, a la llegada de los policías, estaba acostado completamente quieto, no era combativo, no agresivo, verbal o físicamente, simplemente estaba acostado boca arriba, aparentemente inconsciente de lo que estaba sucediendo en ese momento”, simplemente necesitando atención médica por lo que creíamos que era una alucinación”, dijo Noreen, y agregó que la policía le negó la atención médica.

En el informe, la policía dice que Christopher estaba “alucinando que estaba luchando contra tres (3) hombres cuando comenzó a golpearse en la cara y arrojarse contra las paredes”.

Esto simplemente no es cierto, dijo Noreen.

“Nunca sucedió, completamente ridículo”, dijo

La policía también dice en el informe que Christopher estaba tratando de agarrar los pies de los oficiales y comenzó a gritarles que le dispararan.

Nuevamente, Noreen dice que eso no sucedió. Christopher nunca agarró a los oficiales y nunca gritó nada suicida, dijo Noreen, enfatizando que todo lo que su hijo dijo cuando llegó la policía fue “¿por qué?”

“Es absolutamente falso que Christopher haya alcanzado a un oficial, o cualquier otra persona”, dijo. “Desde el momento de su llegada, estuvo de espaldas hasta que se levantó para caminar hacia el vehículo policial.

Caminaba por su propia voluntad. Él caminó. No fue empujado. No fue forzado. Caminó como se le dijo que hiciera.

Pero la policía dice en el informe que se resistió al arresto.

“Los oficiales procedieron a involucrarlo y ponerlo esposado por su seguridad, momento en el que se resistió al arresto”, dijo el informe. “Los oficiales usaron la fuerza mínima necesaria para efectuar el arresto y lo escoltaron al asiento trasero de una unidad de policía marcada mientras se transportaba a una instalación médica”.

Tanto Brenda como Noreen niegan rotundamente que Christopher se haya resistido al arresto y dicen que los oficiales de policía en la escena les dijeron que iría a la cárcel, no a un centro médico. Ni siquiera se enteraron de que iba a ser acusado de resistirse al arresto hasta que la historia de The Monitor sobre su demanda que incluyera ese detalle del informe de muerte bajo custodia.

“La mujer policía me preguntó para qué los llamaban y le dije que lo llevara a un hospital y ella nunca me respondió. Simplemente me hizo saber que lo iban a llevar a PD cuando le pregunté por qué, no obtuve respuesta “, dijo Noreen. “Les informé que era para el centro médico. Yo, allí en persona, se lo hice saber y ella me dejó muy claro que lo llevaría a la policía. Ella era plenamente consciente de la rehabilitación que me aconsejaba. Era plenamente consciente de la vez anterior porque se lo expliqué brevemente, pero se lo expliqué a ella”.

Después de colocar a Christopher boca abajo en la parte de atrás de la patrulla, el informe indica que Reyes “estaba gritando amenazas a su esposa y pateando la puerta trasera”.

Noreen y Brenda le dijeron a The Monitor que cuando estaba en el vehículo cuando se cerró la puerta no podían escuchar lo que Christopher estaba diciendo en la parte trasera de la patrulla y que creían que estaba pateando la puerta y gritando porque necesitaba ayuda y estaba teniendo dificultad para respirar.

En este momento, según Noreen, uno de los oficiales le preguntó a uno de los médicos en la escena si querían llevar al hombre en el estado en el que se encontraba, y el médico le dijo al oficial que efectivamente lo llevaría al hospital si uno de los oficiales los acompañara. El oficial luego dijo que Christopher iría a la cárcel y EMS se fue, dijeron Noreen y Brenda.

“No se fueron de inmediato. EMS se quedó allí conmigo durante un par de minutos y creo que esperaba que tal vez le permitieran a Christopher irse con ellos. Por supuesto, esa es solo mi percepción. No entiendo qué otra razón tendría el paramédico para estar allí conmigo si ya le dijeron que lo llevarían al departamento de policía”, añadió.

Sin embargo, la madre y la viuda están de acuerdo con la policía en que, después de que cesaron las patadas, Christopher se calló de repente.

Cuando la policía lo sacó, dicen que estaba “de color púrpura” y “no respondía” después de ser encontrado con la mitad superior del cuerpo encajada entre el asiento trasero y el lado del conductor y la mitad inferior sobre el asiento del lado derecho.

“Los oficiales comenzaron las compresiones torácicas después de confirmar que ya no respiraba”, indicó el informe.

Noreen llama a eso una mentira. Ella dijo que la policía nunca intentó medidas para salvar vidas en su hijo y simplemente la mantuvo alejada de su hijo y llamó a EMS a la escena.

“Intenté ir con mi hijo porque había visto que no estaban realizando RCP. Estaba tratando de llegar a él para intentar realizar RCP. Y la mujer oficial me detuvo y le dije muy claramente que necesitaba ayuda”, dijo. “Y ella no me permitía ir con él”.

El certificado de defunción certificado de Christopher, que fue visto por The Monitor, declaró que murió por la toxicidad de la cocaína asociada con el aumento del estrés físico y la restricción con la posición restringida del cuerpo.

Noreen dijo que un informe más profundo también enumera la asfixia mecánica como causa de muerte.

El Departamento de Policía de Edinburg previamente declinó hacer comentarios sobre el incidente, citando el litigio.

Pero para la familia de Christopher, se trata de buscar justicia.

“Todo lo que dicen y dicen los oficiales sobre Christopher desde su hora de llegada se dice que justifica una injusticia, que justifica su fechoría”, dijo Noreen.

Una audiencia inicial en el caso está programada para enero.

mreagan@themonitor.com