Fallo judicial contra ex jefe de bomberos de Brownsville

Un caso contra el ex jefe de bomberos de Brownsville, Carlos Elizondo, que alega que extravió dinero de la Asociación de Bomberos de Brownsville probablemente avanzará luego de un fallo de la 13a Corte de Apelaciones.

El tribunal falló el jueves a favor de una decisión del 11 de junio de 2018 del Juez de Distrito del Estado 107, Benjamín Euresti Jr., en la que negó una moción del abogado de Elizondo de que el ex jefe de bomberos estaba siendo acusado dos veces por el mismo delito.

Eddie Lucio, quien representa a Elizondo, presentó un documento el 15 de junio de 2018 argumentando que el estado violó sus protecciones constitucionales al “someterlo (a Elizondo) a múltiples castigos por el mismo delito”.

En su decisión, el 13er Tribunal declaró que “debido a que el reclamo de castigos múltiples de Elizondo no está listo ... no presentó un reclamo reconocible para el recurso de hábeas previo al juicio. En consecuencia, el tribunal de primera instancia no abusó de su discreción al negar las solicitudes de Elizondo”.

“Afirmamos la negación del tribunal de primera instancia de las solicitudes previas al juicio de Elizondo por recurso de hábeas”.

Elizondo fue arrestado y luego acusado de robo y aplicación indebida del deber por acusaciones de que robó de la asociación de bomberos en octubre de 2017. Elizondo no era jefe de bomberos en el momento del presunto robo.

En la queja, se alega que Elizondo realizó retiros de efectivo en cajeros automáticos por un total de 8 mil dólares del comité de acción política de la asociación mientras era presidente de la asociación de enero de 2014 a 2016.

En entrevistas anteriores, Elizondo negó las acusaciones y dijo que los cargos fueron presentados contra él por razones políticas.

En un caso separado, Elizondo ha sido acusado de cargos relacionados con la seguridad informática.

Su acusación del 7 de agosto por seis cargos de violación de seguridad informática reemplaza a una acusación de 11 cargos por cargos de violación de seguridad informática presentados contra él en 2017.

Las acusaciones pertenecen a alegatos de que Elizondo accedió al Sistema de Informes de Emergencia del Departamento de Bomberos de Brownsville mientras estaba suspendido por la ciudad. Las autoridades dijeron que no tenía el consentimiento de la ciudad de Brownsville para acceder al sistema de informes.

Se desconoce por qué se retiraron los otros cinco cargos en la acusación anterior.

En un comunicado, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Cameron dijo: “El caso contra Carlos Elizondo sigue pendiente y no hay comentarios disponibles en este momento”.

Se espera que Elizondo sea procesado por los nuevos cargos el martes. Su fecha de juicio está programada para el 16 de septiembre.