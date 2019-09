Exigen cesar a miembros de distritos escolares

SAN BENITO — Durante semanas, los residentes han pedido a los miembros de la junta escolar que distituyan a Michael Vargas como su presidente.

Sin embargo, la mayoría de la junta ha respaldado a Vargas, votando nuevamente para nombrarlo como presidente de la junta.

Ahora, el ex funcionario del distrito Janie López lanzó una petición en internet solicitando que Vargas sea retirado de la junta como resultado del arresto por conducir ebrio el 5 de julio.

A las 5 p.m. del lunes, unos 127 residentes firmaron la petición que López publicó en change.org el sábado.

“Estamos llegando a la comunidad para que sepan que tienen voz y que hay poder en los números”, aseguró el lunes López, ex coordinador de orientación y asesoramiento del distrito.

“Carece de integridad, viola las normas éticas y no respeta nuestras leyes y políticas”, afirma la petición. “La mayoría de los miembros de nuestra junta no votaron para que lo eliminaran. Si los miembros de nuestra junta elegidos no manejan el asunto, depende de cada uno de nosotros hacer nuestra parte y mostrarles a los niños que es importante tener buen carácter, obedecer las leyes y reglas porque nuestro comportamiento tiene circunstancias”.

La petición acusa a la mayoría de la junta de no responder al arresto de Vargas.

“Nuestro consejo de administración, al apoyar a Vargas después de su arresto por DWI, está enseñando a los estudiantes que no hay circunstancias para actividades ilegales”, señala la petición.

“Sentimos que Vargas debería ser retirado de la junta de SBCISD como consecuencia de su ... delito relacionado con el alcohol”.

Reacción de la junta

El miembro de la junta, Angel Méndez, quien pidió a los miembros de la junta escolar que retiren a Vargas como presidente, indicó que la campaña de petición muestra que los residentes también quieren que Vargas sea retirado de la junta.

“Es la comunidad uniéndose”, destacó Méndez. “Es evidente que no tolerarán las prácticas poco éticas y mantendrán la integridad de las personas con la más alta responsabilidad y las felicito”.

La miembro de la junta Mary Lou García, que también pidió la destitución de Vargas como presidente, declinó hacer comentarios.

Durante semanas, Méndez y García han pedido a los miembros de la junta que reorganicen la junta como parte de su esfuerzo para destituir a Vargas como presidente, sirviendo como líder de la junta y portavoz del distrito.

En respuesta, los miembros de la junta votaron para reorganizar a los oficiales de la junta, manteniendo a Vargas como presidente, Orlando López como vicepresidente y Janie Silva como secretaria.

Luego, a finales del mes pasado, la mayoría de la junta votó para cambiar la política del distrito para limitar la reorganización de la junta a una reunión regular de la junta en mayo.

López dijo que planea presentar la petición a los miembros de la junta escolar y al superintendente Nate Carman en aproximadamente dos semanas.

Vargas declinó hacer comentarios. Sin embargo, en declaraciones previas describió su arresto como un asunto personal.

Petición de Brownsville

Mientras tanto, el residente de Brownsville Zackary Blevins, lanzó una campaña de petición en change.org, pidiendo a los miembros de la junta escolar de Brownsville que retiren al síndico Erasmo Castro de la junta como resultado de su arresto por conducir en estado de ebriedad el 2 de septiembre.

“La intención es mostrar a la junta escolar la protesta pública para presionar a la junta escolar para que lo retiren”, manifestó Blevins, un estudiante e ingeniero retirado.

A primera hora de la tarde del lunes, casi 3.200 residentes firmaron la petición lanzada el 4 de septiembre, subrayó.