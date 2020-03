Ex líder de Boy Scouts acepta compromiso civil de delincuentes sexuales

Genaro Vela

Un ex líder de Boy Scouts condenado por agresión sexual de un niño y pornografía infantil en 2007 acordó el lunes el compromiso civil para el tratamiento de delincuentes sexuales después de que su condena de 14 años concluya en septiembre. Genaro Vela, de 72 años, fue programado para un juicio con jurado de tres a cuatro días esta semana después de que el estado de Texas presentó una petición para comprometer involuntariamente al hombre, que tiene condenas estatales por agresión sexual de un niño, intento de agresión sexual agravada de un niño, indecencia con un niño por contacto, junto con una condena federal por posesión de pornografía infantil, argumentando que siguió siendo un depredador sexualmente violento. El lunes, Vela acordó que es un depredador sexualmente violento según lo define el Código de Salud y Seguridad de Texas. Vela, que tenía 59 años cuando fue declarado culpable, había liderado durante décadas la Tropa 83 de Boy Scouts con base en Mission, según los archivos de los periódicos. Su compromiso civil se enmarca en una ley aprobada en 1999, que permite el compromiso civil de los delincuentes sexuales después de su sentencia de prisión si tienen una anormalidad de comportamiento definida como "una condición congénita o adquirida que, al afectar la capacidad emocional de una persona, predispone a la persona para cometer un delito de violencia sexual, a medida en que la persona se convierta en una amenaza para la salud y la seguridad de otra persona". Según la orden acordada, una vez que Vela salga de prisión, la Oficina de Compromiso Civil de Texas lo transportará a un lugar que designe donde vivirá. Recibirá tratamiento para delincuentes sexuales en ese lugar donde la Oficina de Compromiso Civil de Texas estará a cargo de su supervisión. Vela no puede contactar a sus víctimas y debe participar en el tratamiento de delincuentes sexuales, de acuerdo con la orden acordada. También se someterá a un dispositivo de seguimiento. El incumplimiento del acuerdo es un delito grave de tercer grado y el incumplimiento de los requisitos de registro de delincuentes sexuales es un delito grave de segundo grado, de acuerdo con la orden acordada. La orden acordada permite a Vela solicitar su liberación o solicitar una supervisión menos restrictiva o más restrictiva. Su estado será revisado dos veces al año, según la orden.

