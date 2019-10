Estrenarán instalaciones

por $ 1 al año.

“Acordaron dejarnos usar el edificio”, añadió García. “Comenzaremos a usarlo en cuatro o cinco meses”. La situación hasta ahora ha sido bastante engorrosa, ya que las reuniones del DAV se llevan a cabo el primer martes de cada mes en el puesto de VFW. “En este momento tenemos que pagar para usar el VFW, y no es nuestro hogar”, dijo García. “Tenemos que traer todo nuestro equipo que usamos para nuestras reuniones. Tengo que traer todos mis altavoces, mi podio, todo para la mesa principal”. También deben eliminarlo después de cada reunión. El capítulo podrá mantener su equipo en el sitio con la nueva ubicación. Y eso no es todo. Fred Cavazos y Carlos Tamayo, ambas oficinas de servicio para el capítulo, han manejado reclamos para veteranos en otra ubicación, en la autopista 83 que conduce hacia McAllen. Allí utilizan algo de oficina, pero no tienen una instalación estrictamente para presentar reclamos de veteranos.

“Nunca antes habíamos tenido una instalación”, dijo Tamayo. “Donde sea que podamos ayudar a los veteranos, cualquier cosa que para nosotros sea una instalación, y ayudar a más veteranos y familias, todos se beneficiarán de eso,