Escuelas chárter no participarán en desfile de BISD en Charro Days

El Distrito Escolar Independiente de Brownsville anunció este año que las escuelas charter ya no se incluirán en el Desfile de Charro Days del BISD, que se realizará el 27 de febrero.

Los padres de niños que asisten a escuelas autónomas expresaron su descontento a través de las redes sociales y compartieron la carta que recibieron de Jubilee Academies notificándoles el cambio.

“Esta notificación nos entristece, ya que sabemos que nuestros estudiantes y familias realmente han disfrutado ser parte de este evento anual. Nuestros estudiantes y el personal dedican innumerables horas a preparar sus rutinas de baile y reunir sus atuendos para garantizar una fuerte presencia en el desfile”, dijo Flor Robinson, superintendente asociada, en la carta.

Una declaración enviada a Jubilee por BISD indica que la razón del cambio es porque quieren mantener la intención y el historial del acuerdo original.

“El acuerdo con Charro Days Fiesta, Inc., es para que el Distrito Escolar Independiente de Brownsville organice y realice un desfile de niños el jueves por la tarde de la semana de Charro Days. En los últimos años, BISD ha hecho excepciones que han permitido la participación de escuelas no distritales. Este año, de acuerdo con la intención y la historia del acuerdo original, el distrito ha decidido no incluir escuelas autónomas”, se lee en el comunicado.

Jules Cantu, que tiene hijos en Jubilee Academy, dijo en una publicación en las redes sociales que no sabe si sentirse decepcionado o enojado. Ella dijo que al final del día todas son escuelas públicas con el objetivo común de servir a las comunidades para los niños.

“Por favor, sepan que no están cerrando la puerta a una escuela, sino a nuestros hijos, que han trabajado y practicado sin cesar en las rutinas para esta ocasión especial”, escribió. “Me avergüenzo de nuestra comunidad y de Charro Days Fiesta Inc., que Brownsville y nuestros vecinos de toda la frontera aprecian desde hace 83 años.

“Los días de Charro son una celebración anual para reconocer la amistad y la unidad que Brownsville y Matamoros mantienen entre sí. Es triste que el Distrito Escolar Independiente de Brownsville no pueda extender esta misma cortesía a las escuelas autónomas de la ciudad”.

En un comunicado publicado en su página de Facebook, BISD dijo que decidieron limitar el rendimiento de las entradas de BISD solo para acomodar mejor los muchos campus elegibles para participar. BISD dijo que el desfile no se lleva a cabo en asociación con ninguna otra organización.

“Con el fin de acomodar mejor los muchos campus elegibles para participar, se decidió limitar el rendimiento solo a las entradas de BISD. Los estudiantes y el personal de las escuelas participantes de BISD pasan muchas horas practicando y preparándose para sus presentaciones.

Invitamos a la comunidad a continuar reconociendo y apoyando sus esfuerzos”.

En un comunicado, Charro Days Fiesta dijo que no han hecho ninguna notificación a Jubilee Academia sobre el desfile de BISD.

“Charro Days Fiesta, Inc. no tiene aportes, directa o indirectamente, con BISD con respecto a su desfile, tradicionalmente celebrado el jueves por la tarde durante Charro Days”, se lee en el comunicado.

