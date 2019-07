Encuentran la muerte

Ambos padres de una familia de Brownsville y el padre y dos hijos de otra, murieron en un choque frontal durante el fin de semana en la autopista 59 cerca de Victoria, cuando su furgoneta cruzó la mediana de hierba y se estrelló contra una camioneta en dirección opuesta.

El accidente involucró a tres vehículos. El conductor de la furgoneta y cuatro de sus pasajeros, todos de Brownsville, resultaron fallecidos, dijo el sargento del Departamento de Seguridad Pública de Texas Rubén San Miguel. El conductor de la camioneta, una Ford F-250, y su pasajero resultaron heridos y fueron llevados al ‘Citizens Medical Center’ en Victoria y luego dados de alta. El tercer vehículo fue un camión de carga. Su conductor no resultó herido, dijo San Miguel.

Quien a su vez dijo que el accidente ocurrió poco antes de las 11 a.m. del sábado cuando la camioneta, viajaba hacia el norte en la carretera U.S. Hwy. 59 en el carril izquierdo en la intersección de U.S. 59 Business y U.S. 59 North, y golpeó al camión de carga que también viajaba hacia el norte en el carril exterior junto a la furgoneta.

La colisión provocó que el conductor de la furgoneta perdiera el control, cruzara una mediana cubierta de hierba y golpeara la camioneta de frente.

Nora Gabriela Chávez, de 42 años, la conductora de la furgoneta, y su esposo, Óscar Chávez, de 45 años, murieron junto con Adrián Leal Rodríguez, de 47 años, Sebastián Rodríguez, de 6 años, y su hermana Edna de 13 años también murieron, mientras que una niña de 13 años sobrevivió.

San Miguel no identificó a los dos niños. Más bien, fueron identificados en una historia sobre el accidente del periódico Victoria Advocate.

“Nos reunimos ahora para ver cómo podemos ayudar porque todos en esa furgoneta eran parte de nuestra familia Longoria”, lamentó Tania Carreón, quien es maestra de kinder en la escuela primaria Longoria y declaró que “estamos devastados”.

Nora Chávez había trabajado en Longoria.

Carreón dijo que cuando habló con Nora Chávez hace aproximadamente una semana, hablaron sobre el viaje que la familia había planeado a Galveston para ir en un crucero. Ella dijo que Nora y su hermana Edna Verónica Rodríguez, habían llevado a sus familias a un viaje similar el año pasado.

“Eran maravillosos, maravillosos niños, maravillosos, maravillosos padres”, resaltó Carreón. “En cada presentación estarían allí. .... Se podría decir que venían de una cariñosa familia.”

San Miguel identificó a las otras personas que viajaban en la furgoneta como, Edna Verónica Rodríguez, de 38 años, y Andrés Chávez, de 19, y Oscar Alejandro Chávez, de 21 años, que resultaron heridos pero fueron dados de alta del hospital.

Chávez, de 17 años, fue trasladada en avión al ‘University Medical Center’ de San Antonio, donde se la reportó en condición estable, el domingo por la noche.

Edna Hernández fue trasladada en avión al Hospital Hermann Memorial en Houston y también fue reportada en condición estable, señaló San Miguel.

El Distrito Escolar Independiente de Brownsville dijo que ofrecería servicios de consejería a medida que avance el año en la escuela primaria El Jardín, donde Edna Rodríguez enseñaba y en J.T. primaria Canales, donde Chávez era profesor y los niños habrían asistido este año próximo debido al cierre de Longoria.

Asimismo resultaron heridos en el accidente Daniel Óscar Garza, de 55 años, de Spring, y su pasajera, Ana Lee Betancourt, de 51 años, también de Spring.

El conductor del camión de 18 ruedas, Dennis Lee Harridge, de 58 años, de Tulsa, Oklahoma, no resultó herido.

San Miguel apuntó que la causa del accidente permanece bajo investigación. Al mismo tiempo hizo hincapié en la necesidad actuar con cuidado cuando se utiliza un vehículo motorizado y usar cinturones de seguridad para evitar lesiones en caso de un accidente.