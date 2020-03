EN CONDADODE STARR: CBP anuncia nuevo contrato de muro fronterizo

Posted:

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció el lunes que otorgó un contrato con un valor total de 179 millones 580 mil dólares a una compañía de Nuevo México para construir 15 millas de muro fronterizo en el Condado de Starr. CBP dijo en un comunicado de prensa que otorgó un contrato a Southwest Valley Constructors Co. para construir cuatro segmentos de muro no contiguos que se conectan a otro muro fronterizo planeado en Roma, Rio Grande City, Escobares, La Grulla y Salineño. El proyecto incluye una pared de acero de 30 pies de altura, carreteras para todo clima, iluminación, cámaras de control y "otra tecnología relacionada para crear una zona completa de control". Se espera que la construcción comience este año, según CBP. Sin embargo, existen múltiples demandas federales de condena en un tribunal federal en McAllen centradas en la decisión del gobierno de quitarle tierras a los propietarios del condado de Starr para efectos del muro fronterizo.

