Empleado de McAllen H-E-B da positivo por COVID-19

H-E-B anunció en un comunicado de prensa del miércoles que un empleado de una de sus tiendas de McAllen dio positivo por COVID-19. La cadena de supermercados dijo que el empleado, que fue el último en la tienda el 3 de abril, trabajó en la ubicación N. 10th y Fern. "Todos los Socios en el lugar han sido notificados y la tienda ha sido limpiada y desinfectada varias veces desde entonces y seguimos aplicando prácticas adecuadas de distanciamiento social", dijo el comunicado de prensa. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in El Valle, Noticias Locales on Thursday, April 9, 2020 11:52 am.