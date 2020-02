ELSA: Realizan un arresto por robo a escuela secundaria

ELSA — La policía realizó un arresto y continúa buscando a dos sospechosos después de un robo en la escuela secundaria David Ybarra.

Frank Daniel Flores, nacido en 2001, fue arrestado el lunes y acusado de robo de un edificio, según el jefe de policía de Elsa, Robert McGinnis.

“Todavía hay otros dos sospechosos que estamos tratando de identificar”, dijo McGinnis.

Edcouch-Elsa ISD emitió un comunicado la semana pasada solicitando la ayuda del público para identificar sospechosos.

El robo ocurrió el 18 de febrero con varios artículos robados, según el comunicado.

McGinnis dijo que ninguno de esos artículos fue recuperado durante el arresto del lunes.

“Conducían un John Deere Gator”, dijo McGinnis. “No estamos 100 por ciento seguros de dónde vino el Gator. El chico que arrestamos ayer, ejecutamos una orden de registro/orden de arresto en su casa y el Gator no estaba allí. No sabemos quién tiene el Gator, de dónde vino el Gator, si fue robado, si le pertenece a alguien; no lo sabemos en este momento”.

Según McGinnis, han circulado capturas de pantalla y videos del crimen en las redes sociales.

“En realidad, así fue como él (Flores) fue identificado, era de la imagen de Facebook”, dijo.

En su publicación, Edcouch-Elsa ISD dijo que está ofreciendo una recompensa por la información que conduzca a un arresto en el caso. Las denuncias se pueden informar llamando o enviando un mensaje de texto al (956) 255-6672.