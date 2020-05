El Nuevo Heraldo entre los mejores del estado

Obtiene el segundo lugar como el Periódico del Año; el Brownsville Herald obtiene el ‘Mejor de Sala de Prensa’

El Nuevo Heraldo y su periódico hermano, The Brownsville Herald , lograron altos honores el fin de semana. El Nuevo Heraldo fue premiado con el Segundo Lugar dentro de la Categoría de Periódicos en español, como el Periódico del Año, y el Brownsville Herald fue nombrado el Periódico de Clase AA del Año como la Sala de Prensa de Clase AA del Año por la asociación de premios Editores Administradores de la Prensa Asociada de Texas. El Nuevo Her-aldo, compitió con Periódicos de Clase A recibiendo el Primer Lugar y Mención Honorífica en la categoría Diseñador del Año y Segundo Lugar en la categoría de Infografía otorgados a Fabiola Muñoz. De los siete galardones recibidos por su labor editorial en el 2019, dentro de la terna de los periódicos en español El Nuevo recibió tres honores más, entre ellos se encuentran: > Redacción de noticias, español, mención honorífica, Aurora Orozco > Reportaje, español, segundo lugar, Aurora Orozco; > y Reportaje, español, mención honorífica, Zulema Philips. “El Nuevo Heraldo siempre ha tenido una fuerte voz impresa. Estoy muy contenta por poder brindar a nuestros lectores, un trabajo de alta calidad y colocarnos una vez más dentro de los mejores del estado es una gran satisfacción ” dijo Zulema Phillips, editora de El Nuevo Heraldo y El Extra. “Una fuerte portada que trae historias estatales y nacionales a casa. Un localizador nacional generalmente no llevará una página, pero esta (con algo de ayuda) sí lo hace. Buen trabajo con una noticia que importa ” fue el comentario de los jueces para el Primer Lugar del Diseñador del Año. El Brownsville Herald fue el “ mejor de su clase” con “empresa local fuerte, buena fotografía, excelente diseño y uso de fotos, buena curación de noticias de agencias y socios de noticias de Texas para proporcionar (una) excelente experiencia para los lectores”, escribieron los jueces en sus comentarios vinculados a los premios. En general, los periódicos de AIM Media Texas, incluidos The Brownsville Herald, El Nuevo Heraldo, Valley Morning Star y The Monitor, obtuvieron 41 premios, según lo anunciado por la organización del APME de Texas como parte de una convención anual de premios que se estableció para fines de marzo en San Angelo, pero fue cancelado debido a las preocupaciones con respecto a la posible propagación del nuevo coronavirus que causa el COVID-19. En lugar de reprogramar la convención de premios, la organización publicó sus decisiones la semana pasada en las redes sociales. Los periódicos de todo el estado compitieron contra otras publicaciones de circulación similar. "Estamos encantados de saber que El Heraldo fue nombrado no solo el Periódico del Año, sino también la Sala de Prensa del Año", dijo Ryan Henry, editor del Herald y el Star. “Nuestros reporteros trabajan arduamente durante todo el año para proporcionar a nuestra comunidad las noticias locales precisas, confiables y confiables que más necesitamos. Estos premios otorgados a nuestros periódicos de Valle reflejan cómo el trabajo que hacemos aquí se opone al mejor periodismo en Texas”. Incluyendo los dos primeros premios de la Clase AA, el Herald obtuvo 15 premios por periodismo realizado en 2019. El editor de opinión del Herald y El Nuevo Heraldo , Carlos Rodríguez, también fue nombrado Escritor Editorial del Año de Texas APME Class AA Star, y juzgó que su trabajo era "brillante, diligente y valiente". Rodríguez aseguró otro primer lugar en la categoría de redacción editorial de la competencia. "Estos editoriales abordan cuestiones locales importantes y están escritos de forma clara y persuasiva", dijo Terri Troncale, ex editor de Opiniones de The Times-Picayune. La reportera del Herald, Erin Sheridan, quien se unió al periódico a fines de 2019, obtuvo el segundo lugar como reportera estrella del año y el segundo lugar para informes especiales por su trabajo cubriendo la inmigración en Brownsville. "Excelente trabajo para cubrir esta historia y difundir la información", dijeron los jueces. El Herald recibió el segundo lugar en Team Effort, involucrando a los antiguos y actuales empleados del Herald Mark Reagan, Nubia Reyna, Erin Sheridan, Miguel Roberts, Denise Cathey y Ryan Henry. Además, la sala de redacción ocupó el segundo lugar en la cobertura en vivo en línea por el trabajo de Diana Eva Maldonado, Miguel Roberts y Steve Clark. El editor de negocios del Herald, Steve Clark, recibió una mención honorífica en la fecha límite de redacción, y el periodista de educación Gary Long obtuvo una mención de honorífica en breves reportajes. El Herald también fue reconocido por su trabajo visual en fotografía y diseño. La diseñadora Valerie Hernández terminó en segundo lugar en la categoría de Diseñadora del año. Y los fotógrafos Denise Cathey y Miguel Roberts también obtuvieron premios. Cathey obtuvo un segundo lugar en fotoperiodismo y una mención de honor en las categorías de la galería de fotos, y Roberts obtuvo un tercer lugar en la categoría de la galería de fotos por las fotos tomadas en el campamento de migrantes en Matamoros. "Este es un tema difícil de llegar al corazón de las restricciones dadas en el acceso y la oportunidad", dijeron los jueces. "Pero el fotógrafo hace el trabajo importante no solo para relatar las circunstancias, sino también para dar dignidad a los que están siendo fotografiados". El Valley Morning Star aseguró un total de seis premios por periodismo en varias categorías que involucran redacción y diseño de noticias, incluida la clasificación como el tercer mejor periódico en línea del año para la Clase AA en Texas. El Monitor obtuvo 13 premios en periodismo en categorías que incluyen redacción de noticias, fotografía y deportes. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

