Dos se disputan alcaldía de Weslaco

Dos hombres buscan convertirse en el próximo alcalde de Weslaco en el Medio Valle.

El titular David Suárez, quien fue elegido alcalde por primera vez en 2013, busca otro mandato en noviembre; Alfredo “Duff” Castañeda, profesor de psicología y gobierno y economía de la escuela secundaria lo desafía.

Un tercer hombre que también presentó una solicitud de candidato para postularse a la alcaldía este verano fue posteriormente descalificado de la carrera.

En un foro de candidatos celebrado a principios de este mes, Suárez dijo que espera continuar liderando a la ciudad en su camino actual, donde el equilibrio de fondos de la ciudad ha mejorado constantemente, se han priorizado las necesidades de infraestructura y seguridad pública, y el desarrollo económico de la ciudad ha crecido.

“Necesitamos preguntarnos, ¿estamos mejor hoy que hace seis años? Creemos que sí”, dijo Suárez durante el foro.

Mientras tanto, Castañeda se enfoca en restaurar la confianza de la comunidad en sus líderes locales, después de una serie de escándalos financieros y criminales que involucraron a ex funcionarios públicos de Weslaco sacudieron la ciudad. “Mi objetivo a largo plazo es cambiar la percepción de los funcionarios locales, y (ganar) la confianza de la gente es esencial para mejorar las relaciones con el gobierno municipal”, dijo Castañeda en el foro.

Con ese fin, Castañeda quiere encabezar un esfuerzo para implementar límites de mandato para los funcionarios electos, así como una política que prohibiría a los funcionarios tratar con la ciudad para su propio beneficio personal.

Un tercer candidato que esperaba postularse para la alcaldía, Alberto Cedeño, fue descalificado en agosto, después de que la ciudad determinó que su registro de votante no cumplía con los requisitos de la fecha límite del estado, y que la dirección utilizada para presentar el registro estaba fuera de los límites de la ciudad.

“(A) el candidato debe ser un votante registrado del territorio elegido a partir de la fecha límite de presentación. Esta regla es distinta de cualquier consideración de residencia”, la secretaria de la ciudad de Weslaco, Myra L. Ayala, escribió a Cedeno en una carta del 26 de agosto notificándole su inelegibilidad como candidato.

Otros dos escaños en la comisión de la ciudad también estarán disponibles para elecciones en noviembre: los escaños del Distrito 5 y 6, aunque no surgieron candidatos para desafiar a los titulares. Como resultado, la comisionada del Distrito 5 Leticia “Letty” López y el comisionado del Distrito 6 Josh Pedraza disfrutarán de otro período de tres años en la comisión.

La votación temprana comenzó el lunes por la mañana en todo el condado de Hidalgo. Con la votación disponible en todo el condado, los votantes de Weslaco pueden emitir su voto en cualquier lugar de votación disponible. La votación en la ciudad tendrá lugar en el Centro de visitantes y eventos de negocios de Weslaco, 275 S. Kansas Ave.

Las votaciones anticipadas permanecerán abiertas de lunes a viernes, 1 de noviembre, incluidos los fines de semana.

Las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m. de unes a sábado durante la primera semana de votación anticipada, y de 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes durante la segunda semana de votación anticipada. Las urnas estarán abiertas de 10 a.m. a 3 p.m. el domingo 27 de octubre.

El día de las elecciones es el martes 5 de noviembre. Las urnas permanecerán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m. ese día.

