Disparan a una menor e identifican a sospechosos

CERCA DE ALTON —Los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo continúan investigando un tiroteo que hirió a una niña de 14 años, dijo el domingo el portavoz de la oficina del alguacil. Justo antes de las 7 p.m. del sábado, la madre de la adolescente llamó a las autoridades después de que su hija de 14 años fuese disparada en el abdomen, dijo el sargento Frank Medrano con la oficina del sheriff. El tiroteo, el cual tuvo lugar cerca de 5 Mile Line y Western road, ha sido clasificado como una investigación en conducta mortal y los sospechosos identificados están bajo custodia y están siendo entrevistados, dijo Medrano por mensaje de texto el domingo por la tarde. " Los funcionarios encontraron en el área individuos de tiro al blanco, que está siendo considerado como un factor que posiblemente contribuyera", dijo Medrano. Hasta el domingo por la tarde, Medrano dijo que la niña de 14 años, que no ha sido identificada, se encuentra estable y en recuperación.

Posted in El Valle, Policiaca on Monday, May 4, 2020 8:23 pm.