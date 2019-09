Dieta vegana ¿una solución­?

HARLINGEN — Hay muchas razones por las cuales las personas deciden vivir un estilo de vida vegano, pero para la residente local Brianna Vela García, se trataba de sentirse más saludable y cuidar el medio ambiente.

Ella ha seguido la dieta basada en plantas durante cuatro años y la ha animado a la transición de ser vegana.

Vela, la coordinadora de marketing de HCISD, señaló que su esposo la influyó para que dejara la carne fuera de su dieta y encontrara otras fuentes de proteínas.

"No fue hasta que supe de ella que cambié, pero ahora no me siento hinchada. Me siento más sana, llena de energía y casi nunca me siento enferma” declaró. Me siento más sana, llena de energía y casi nunca me siento enferma”, afirmó. “Pero otra de mis razones para mi transición fueron las razones ambientales. Simplemente porque sé el efecto que tiene la producción agrícola en nuestro medio ambiente .”

Vela fue invitada a hacer una presentación para el personal de HCISD sobre por qué la nutrición basada en plantas es beneficiosa para los humanos y el medio ambiente, donde explicó hechos, trucos de restaurantes y recetas que pueden hacer cualquiera que pruebe el estilo de vida vegano por primera vez.

"Muchas personas también piensan que al ir a base de plantas o veganas gastarán toneladas de dinero, pero tengo una muestra debajo de la lista de compras de $ 30", concretó. "Veo muchas opciones en H-E-B, que hace años no se podían encontrar".

La doctora Dona Cooper-Dockery, médica y propietaria del restaurante vegano en McAllen FoodAmed, está de acuerdo en que las dietas veganas y basadas en plantas tienen muchos beneficios para la salud.

"Cuando hablo de prevenir o curar enfermedades, me refiero a enfermedades del estilo de vida, un ejemplo sería diabetes, presión arterial", apuntó Cooper.

"Se han realizado estudios que muestran que el cáncer de colon se puede prevenir al comer únicamente frutas y verduras, y al no comer grasas saturadas que se encuentran en la carne, se puede evitar un ataque al corazón", dijo.

Cooper recomienda estas dietas a cualquier género y edad debido a los beneficios que se muestran a lo largo de los años.

“ Las dietas basadas en plantas tienen el tipo de nutrición que es baja en la ingesta de calorías pero alta en nutrientes y vitaminas. Esencialmente, es algo muy bueno ir a base de plantas. Lo recomiendo encarecidamente”, aseguró Cooper.

“ Creo que la comida es tu medicina. Creo firmemente que usar alimentos para curar a los pacientes desde adentro hacia afuera”, destacó.