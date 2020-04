HORARIOS.- Diócesis de Brownsville y Matamoros ofrecerán Triduo Pascual en Internet

Previous Next LA CATEDRAL de la Inmaculada Concepcion LA CATEDRAL de la Inmaculada Concepción luce vacía luego del cierre anunciado por la Diócesis Católica de Brownsville debido a la pandemia de COVID-19. Buy this photo DIOCESIS DE BROWNSVILLE Oficiadas por el Obispo Daniel E. Flores Jueves Santo inicia transmisión a las 7:00 p.m. Viernes Santo inicia transmisión a las 3:00 p.m. Sábado Santo inicia transmisión a las 9:00 p.m. Enlace: https://www. facebook.com/ CatholicRGV DIOCESIS DE MATAMOROS El Obispo de la Diócesis de Matamoros, Eugenio Lira Rugarcía dirigirá las ceremonias en esta ciudad. Jueves Santo inicia transmisión a las 6:00 p.m. Viernes Santo inicia transmisión a las 10:00 a.m. con el rezo del Viacrucis; 3:00 p.m. celebración de la Pasión del Señor; 6:00 p.m. Pésame a María. Sábado Santo inicia transmisión 12 mediodía con Vía Matris; 7:00 p.m. Vigilia Pascual. Domingo de Pascua inicia transmisión a las 11:30 a.m. con Eucaristía. Jueves Santo Misa del Señor – 6:00 p.m. Viernes Santo – Viacrucis 10:00 a.m. Celebración de la Pasión Enlace en Facebook: Diocesis de Matamoros y Catedral de Matamoros.

Para la grey católica esta Cuaresma ha sido diferente. Lejos de sus templos, pero quizás con más fe. Desde que las diócesis fronterizas anunciaron el cierre de sus parroquias debido a la pandemia de COVID-19 que se vive en el mundo, los feligreses han tenido que realizar sus ritos a través de Internet, dejando las Iglesias vacías. La Diócesis Católica de Brownsville cerró sus iglesias el pasado 19 de marzo como una medida preventiva ante el brote de coronavirus en el Valle del Río Grande, anunció el Obispo Daniel Flores, suspendiendo las celebraciones públicas de las misas. Flores calificó en ese momento las medidas como severas, pero que se tomaron tras consultar con el gobierno local y los funcionarios de salud, el Consejo Prebisteral de La Diócesis, con Mons. Eugenio Lira, obispo de Matamoros, y católicos que han expresado su preocupación. “Los sacerdotes continuarán celebrando misas, las cuales serán transmitidas en Internet, sin la asistencia de los fieles”, dijo Flores. Un día después, el obispó de la Diócesis de Matamoros, Eugenio Lira Rugarcía, secundó la decisión, informando a la comunidad la suspensión de todas las misas y celebraciones públicas en todas las parroquias, rectorías y capillas a partir de esta tarde. “Estas medidas son para favorecer la sana distancia social que ayuda a disminuir el riesgo de contagio”, dijo Lira Rugarcía. “Al mismo tiempo, dispensó a todos los fieles de la obligación de la Eucaristía dominical, que podrán seguir a través de los medios de comunicación y las redes sociales”. El papa Francisco celebró la misa del Domingo de Ramos en una Basílica de San Pedro vacía debido a la pandemia de coronavirus, mientras que los párrocos en otras partes de Roma se subieron a los techos de las iglesias y campanarios para dirigir los servicios a algunos fieles que pudieron presenciar el ritual. Francisco, que se veía pensativo y sonaba apagado, dirigió la primera de varias ceremonias de la Semana Santa que no contarán con la presencia de los fieles, debido a que las rígidas medidas de aislamiento de Italia prohíben las reuniones públicas. Las ceremonias de Jueves, Viernes, Sábado y Domingo serán transmitidas por los canales de las diócesis en Youtube y en sus redes sociales como Facebook. El Obispo Daniel E. Flores dirigirá el triduo pascual. La liturgia del Triduo, tres días solemnes en que se recuerda la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, se transmitirá desde la Catedral de la Inmaculada Concepción a través de la transmisión en vivo en la página diocesana de Facebook. Oficiadas por el Obispo Daniel E. Flores Jueves Santo inicia transmisión a las 7:00 p.m. Viernes Santo inicia transmisión a las 3:00 p.m. Sábado Santo inicia transmisión a las 9:00 p.m. Enlace: https://www. facebook.com/ CatholicRGV/# Por su parte, el Obispo de la Diócesis de Matamoros, Eugenio Lira Rugarcía dirigirá las ceremonias en esta ciudad. Jueves Santo inicia transmisión a las 6:00 p.m. Viernes Santo inicia transmisión a las 10:00 a.m. con el rezo del Viacrucis; 3:00 p.m. celebración de la Pasión del Señor; 6:00 p.m. Pésame a María. Sábado Santo inicia transmisión 12 mediodía con Vía Matris; 7:00 p.m. Vigilia Pascual. Domingo de Pascua inicia transmisión a las 11:30 a.m. con Eucaristía. Jueves Santo Misa del Señor – 6:00 p.m. Viernes Santo – Viacrucis 10:00 a.m. Celebración de la Pasión Enlace en Facebook: Diocesis de Matamoros y Catedral de Matamoros. Después de la misa de 6:00 p.m., la Diócesis de Matamoros llevará el Santísimo Sacramento para visitar y bendecir a todos los enfermos, personal médico sanitario que arriesgando su vida están atendiendo a los enfermos. “Desde afuera se impartirá la bendición a los enfermos, y a toda persona que gira en torno a su cuidado, para que Dios bendiga y fortalezca su labor de todos y cada uno de los que se encuentran unidos al dolor de Cristo por la enfermedad”, informó la Diócesis. El recorrido del Santísimo Sacramento comenzará desde la Iglesia Catedral de Matamoros y se dirigirá luego a los hospitales CMQ, después al ISSTE Clínica hospital, a continuación el Hospital general Dr. Alfredo Pumarejo, continuará su recorrido con dirección al IMSS, posteriormente al Hospital Guadalupe para terminar en la Iglesia Catedral. La Diócesis pide a la comunidad solo asomarse por las ventanas y puertas al paso del Santísimo y no salir de sus casas. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in El Valle, Noticias Locales on Thursday, April 9, 2020 11:47 am.