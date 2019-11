Previous Next Detectan pasteles con droga en secundarias

TAMPICO, Tamaulipas — Estudiantes de secundaria de Tampico introducen pasteles con mariguana, de acuerdo con el Centro de Integración Juvenil en este año se han detectado 10 casos en el sur de Tamaulipas. “No sólo es fumarla, hay otros mecanismos; se hacen pastelillos de mariguana que se comparten, es un mecanismo que los papás no identifican”, informó el Director de este centro, Jorge Ávalos Castelán. Detalló que ésta es una nueva modalidad que los jóvenes de secundaria y bachillerato adoptan de otros grupos sociales. “Es muy accesible el precio, pastelitos de 20, 30 pesos; un chico introduce el producto y es el puente con los demás compañeros”, reveló. Apuntó que son los padres de familia quienes tienen que aplicar el operativo mochila desde sus casas, así como revisar las redes sociales de sus hijos. Destacó que en este año el número de atenciones por consumo de drogas ha aumentado en al menos 10 por ciento en comparación con el año pasado. “Al mes tenemos de nuevo ingreso unas 20 personas, de las cuales la mitad son menores de edad, jóvenes de 16, 17 años”. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

