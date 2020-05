Previous Next Despiden a cerca de 200 empleados en autopartes

HARLINGEN— El fabricante de autopartes Cardone Industries está despidiendo a 183 trabajadores de su instalación de Brownsville en Paredes Line Road debido a la caída del negocio del coronavirus y la decisión de reasignar el trabajo a otras plantas. Brownsville es una instalación de clasificación para pinzas de freno fabricadas en Matamoros, y se cree que los despidos son debidos a que el trabajo se va a trasladar a Filadelfia, donde tiene su sede Cardone. No se planean despidos similares para el almacén de Harlingen de la compañía. Cardone también emplea a 3.000 trabajadores en Matamoros. Los despidos en Brownsville comenzaron el 27 de abril y continuarán hasta finales de agosto, informó el San Antonio Business Journal. Cardone atribuyó los despidos a “circunstancias comerciales negativas dramáticas, repentinas e imprevisibles que la compañía está sufriendo debido a (la) pandemia COVID-19” dijo el diario de negocios en su aviso a la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas. Cardone, con sede en Filadelfia, suspendió o despidió a 680 empleados en esa ciudad y en sus alrededores hace tres semanas. Eso representaba a más de la mitad de la fuerza laboral de la compañía en Filadelfia. Cardone fabrica autopartes de posventa, particularmente frenos restaurados, en sus operaciones en México y Estados Unidos. También cuenta con instalaciones en Canadá. Un portavoz de Cardone no devolvió correos electrónicos en busca de comentarios el lunes. rkelley@valleystar.com © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in El Valle, Noticias Locales on Tuesday, May 5, 2020 8:13 pm.