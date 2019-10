Deshechando drogas

PHARR — Píldoras de diferentes colores llenan bolsas de plástico transparentes, que van de 15 a 22 libras. Numerosas botellas de prescripción llenan una caja de cartón. Estos artículos fueron acumulados el sábado por el Departamento de Policía de Pharr para el 18º Día Nacional de Recuperación.

El evento se lleva a cabo dos días (durante abril y octubre) por año y está dedicado a la eliminación de medicamentos recetados no deseados, no utilizados o vencidos.

El último Día Nacional de Recuperación se realizó el 27 de abril y acumularon 937,443 libras (468.72 toneladas) de medicamentos. Texas tomó la delantera con la mayor cantidad de recolección con 92,511 libras, que es casi el 10 por ciento del peso total recaudado en todo el país.

El Departamento de Policía de Pharr organizó su Día Nacional de Recuperación en Pizza Peter Piper, ubicado en 2311 S. Cage Blvd.

Rudy Maldonado es el agente especial asistente a cargo del Valle del Río Grande.

El Departamento de Policía de Pharr ha celebrado su evento en Peter Piper Pizza durante los últimos años desde que se encuentra cerca de la estación.

“Recibimos mucho tráfico, por lo que mucha gente realmente ve esta ubicación”, dijo Maldonado.

Estacionado a las afueras de Peter Piper Pizza, la Policía de Pharr estableció un área para que cualquiera pueda dejar cualquier receta no deseada. Aunque el evento duró de 10 a.m. a 2 p.m., los ciudadanos aún pueden entregar recetas.

“Para las personas que no pueden venir en los dos días que tenemos, la mayoría de los departamentos de policía aquí en el Valle tienen contenedores que están listos para recoger durante todo el año. Eso también es importante”, dijo Maldonado.

Cualquiera que haya perdido la oportunidad de asistir a cualquiera de los lugares que celebraron el Día Nacional de Recuperación puede visitar www.dea.gov para encontrar los lugares más cercanos a ellos ingresando su dirección. El sitio web también proporciona información sobre drogas, así como detalles sobre el tipo de drogas de las que se abusa.

“No hacemos preguntas aquí, solo tráelas aquí. Es confidencial y las destruimos adecuadamente”, dijo Maldonado.

No deshacerse de los medicamentos recetados no deseados, no utilizados o caducados adecuadamente puede convertirse en una amenaza para la comunidad.

“No queremos que el público los arroje a la basura donde alguien pueda encontrarlos o los tire al inodoro donde puedan ir a nuestras vías fluviales”, dijo Maldonado. “La mayoría de los adolescentes que han abusado de medicamentos recetados generalmente los obtienen directamente de la casa o de un amigo de la familia”.

Tienen estos eventos para difundir activamente la información y alentar al público a traer todos los medicamentos no utilizados.

Adolescentes que abusan de medicamentos recetados es una de las principales razones por las que están ahí.

“Queremos asegurarnos de que los padres y los abuelos saquen esas drogas de la casa y nos permitan deshacernos de ellas adecuadamente”, dijo.

Para obtener más información sobre medicamentos y dónde desecharlos adecuadamente, visite www.dea.gov.