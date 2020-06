Desafía COVID-19 al condado; uso de cubre bocas es nuevamente vital

El Condado de Cameron está en camino de quedarse sin capacidad de camas en hospitales para pacientes con COVID-19 si todos no comienzan a hacer su parte ahora para evitar que el virus se propague aún más fuera de control.

Ese fue el mensaje del Dr. James Castillo, de la Autoridad de Salud Pública del Condado de Cameron, en una conferencia de prensa el lunes organizada por el juez del condado Eddie Treviño Jr. lo que todos esperaban que no sucediera — los casos de virus se propagaron como un incendio forestal una vez que se inició una reapertura importante con el Día de los Caídos — ha sucedido, dijo Castillo. Así que es hora de que todos vuelvan a hacer lo que mantuvo el virus bajo control en los primeros días: usar una máscara u otra cobertura facial en público, practicar distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia, desinfectar regularmente las superficies que se tocan con frecuencia, dijo.

Especialmente, usa una cobertura facial. Los científicos han descubierto que el virus se propagó principalmente a través de las pequeñas gotas de saliva que las personas exudan al hablar, pero especialmente al toser y / o estornudar, dijo Castillo. Y aunque usar una cubre bocas no es una garantía de que no se contagiará el virus, es extremadamente efectivo y reduce sustancialmente el riesgo porque evita que esas gotitas circulen, expresó.

Mientras tanto, a medida que la línea en el gráfico que muestra nuevos casos en el condado se intensifica, lo que los residentes están viendo ahora no es una segunda ola, dijo Castillo, sino realmente la primera ola que acaba de comenzar, mientras que los informes de 10 o 20 nuevos casos un día antes del Día de los Caídos fue un mero adelanto. El 20 de junio, el condado reportó otros 92 casos nuevos, con un total de 1,546 con 944 recuperaciones y 48 muertes.

“Todavía no tuvimos una primera ola”, dijo. “La curva está llegando ahora. Eso fue una advertencia.

Castillo dijo que el volumen de las pruebas ha aumentado, aunque la imagen que está pintando es sombría.

“En todo el estado de Texas, las pruebas arrojan un 6 por ciento de resultados positivos”, dijo. “En el Condado de Cameron están regresando 30 por ciento positivo, 40 por ciento positivo, 50 por ciento positivo. Eso no es bueno. ... Lo que realmente está creciendo son los casos de la comunidad (propagación), y la mayoría de ellos están en personas menores de 40 años. Esperábamos no ver esto. No todos los estados lo han visto. No todos los condados lo han visto.

Pero lo estamos viendo”.

Castillo dijo que la tasa de nuevas pruebas positivas en el condado se está convirtiendo en una “curva exponencial”.

“Todas estas curvas comienzan muy suaves”, dijo. “Y una vez que se ponen en marcha, es como un tren de carga. No puedes detenerlo ni un centavo. Tienes que hacer algo temprano para intentar que disminuya la velocidad”.

Castillo predijo que los residentes que decidieron que la pandemia terminó y bajaron la guardia en términos de uso de máscaras, distanciamiento social y refugio en el lugar recurrirán a esas mejores prácticas a medida que la situación empeora y el número de nuevos casos continúa duplicándose.

“A medida que la gente comienza a ver esto, la gente se va a asustar”, dijo. “Y la gente seguirá esas recomendaciones más de cerca y espero que se ralentice.

Espero que no continúe en una curva exponencial. Eso es lo que sucederá si no hacemos nada, pero sé que la gente va a hacer cosas. Sé que nuestra comunidad va a hacer algo al respecto, porque podemos hacerlo”.

Manny Vela, presidente y director ejecutivo de Valley Baptist Health System, hablando en la conferencia de prensa del lunes, dijo que el condado hizo un buen trabajo al “doblar la curva” en los primeros días cuando los mandatos del condado y la ciudad estaban en su lugar, antes de la orden del gobernador Greg Abbott rescindió esos mandatos a partir del 1 de mayo.

“Cuando se implementaron las mejores prácticas, fue muy bueno para detener la propagación durante tres meses”, dijo Vela. “Luego, cuando se aflojaron las pautas, retrocedimos. ... Pero estamos tratando de volver a donde necesitamos estar”.

Al señalar el aumento en las hospitalizaciones por COVID-19, y la mayoría de los casos nuevos provienen del sur del Condado de Cameron, dijo, “los datos no mienten”.

Castillo dijo que si bien algunos sostienen que el rápido crecimiento en los nuevos casos es solo el resultado de pruebas ampliadas, señaló la cantidad de hospitalizaciones, que calificó como “escalada y escalada y escalada”.

“No te ingresan en el hospital solo porque tienes un resultado positivo”, dijo. “Un pequeño porcentaje de personas va a cerrar el hospital, pero todavía está sucediendo”.

Si bien las personas con diabetes, obesidad y problemas cardíacos corren el mayor riesgo de enfermarse gravemente o morir por COVID-19, también se dirige a las personas más jóvenes, dijo Castillo, y agregó que hay personas en el hospital en el condado que tienen entre 20 y 30 años y “muy enfermo” con el virus.

“Este no es un virus que quieres”, dijo. “No tienes idea de lo que va a hacer”.