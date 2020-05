Documenta informe vuelos de ICE después de la propagación de COVID-19

Deportan en pandemia Una mujer con grilletes en la cintura y los tobillos se dirige a los escalones que conducen a un avión "World Atlantic, Zahira" que lleva a los deportados a San Pedro Sula el viernes 14 de febrero de 2020, en el Aeropuerto Internacional Brownsville-South Padre Island.

Un informe publicado por los organizadores con Witness at the Border detalla el número de vuelos que salieron del Aeropuerto Internacional Brownsville-South Padre Island durante los primeros meses del año en un esfuerzo por documentar quién fue deportado y a dónde, tanto antes como después de la propagación de COVID-19. La vigilia pasó 62 días antes de la pandemia en Brownsville durante la cual los voluntarios presenciaron vuelos aéreos de Inmigración y Control de Aduanas y el campamento de aproximadamente 2,500 solicitantes de asilo que viven en un dique en Matamoros mientras las familias esperan audiencias de asilo en el sistema de la corte de carpas al otro lado del río. El equipo de seguimiento de vuelos estaba formado por los organizadores Karla Rader Barber, quienes lideraron la iniciativa, junto con el fundador de Witness, Joshua Rubin, la organizadora Julie Swift y el defensor mundial de refugiados Thomas Cartwright. “La pandemia se desata y ICE Air continúa transportando a los detenidos entre centros de detención y colocándolos en vuelos de deportación sin tener en cuenta la seguridad de sus pasajeros, empleados o contratistas”, concluyó su informe. Los organizadores descubrieron que los vuelos de ICE Air están contratados con el corredor de aerolíneas Classic Air Charters. Esos vuelos luego se subcontratan a World Atlantic y Swift Air. Se especifica que el contrato entre ICE y Classic Air Charters no es público, y el último vuelo documentado por el grupo operado por World fue el 28 de marzo. Hasta la fecha, los números recopilados por el grupo hasta el 30 de abril muestran un estimado de 324 vuelos de deportación aérea de ICE completados en los primeros cuatro meses de 2020. De esos vuelos, 179, o el 55%, de los vuelos partieron de Texas, con 83, o 26 %, solo de Brownsville, según el informe. El número de personas en detención de ICE ha disminuido en aproximadamente 9.600, lo que representa una disminución del 25% desde finales de febrero, ya que las deportaciones y las expulsiones rápidas en virtud de la Orden de los CDC (Título 42) alcanzaron más de 20,000 hasta abril, según el análisis del informe. Los datos analizados llevaron a los organizadores a sospechar que el número de vuelos dentro del sistema de centros de detención de Estados Unidos “puede ser un factor de 2 a 3 veces los vuelos relacionados con la deportación presentados aquí”. “Dicho esto, sabemos por cómo se propaga la pandemia que no se necesita una carga plana de personas infectadas para sembrar y propagar COVID. Algunas personas portadoras del virus pueden propagarlo rápida y devastadoramente”. Dentro de los vuelos completados antes del 30 de abril, 200 volaron antes de COVID y 124 durante COVID, una reducción de 76. Guatemala, Honduras y El Salvador comprendieron el 81% (162 vuelos) en el período anterior al virus. El punto de partida más ocupado fue Brownsville, con un total de 83 vuelos, según los datos. “Las cuatro rutas más transitadas hasta abril son Brownsville a Guatemala (41), Brownsville a Honduras (36), El Paso a Guatemala (26) y Phoenix a Guatemala (25)”, escribieron los organizadores, agregando que las rutas representan 40 % de todos los vuelos de deportación. —esheridan@brownsvilleherald.com © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

