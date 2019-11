Demandan por choque de agente de CBP

Un hombre de Harlingen inició una demanda contra Estados Unidos después de que un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos condujo una camioneta pasándose una luz roja y chocó contra su vehículo, según registros de la corte.

Frank Christopher presentó el viernes una queja formal en una corte federal en Brownsville en la que alega que la negligencia del oficial de CBP le causó lesiones y que Estados Unidos es responsable porque el oficial estaba “actuando dentro del alcance de su empleo”.

Según la denuncia, el incidente ocurrió el 9 de abril mientras el oficial Julio M. Rodríguez estaba operando una Chevrolet Suburban 2009 plateada, viajando hacia el norte por una carretera en el carril central.

Rodríguez supuestamente no se detuvo en un semáforo en rojo, chocando contra el vehículo de Christopher. La Suburban que estaba operando pertenecía a la agencia.

La queja alega que Rodríguez “no prestó atención, no pudo mantener una vigilancia adecuada, no pudo operar el vehículo de una manera razonablemente atento, no tuvo en cuenta una señal de tráfico, condujo a una velocidad excesiva y peligrosa, no pudo evitar el accidente, no pudo controlar su velocidad y no aplicó los frenos a tiempo”.

Christopher está buscando daños por 100 mil dólares para cubrir gastos médicos pasados y futuros, daños a la propiedad, dolor físico y angustia mental, pérdida de ganancias, desfiguración, discapacidad y dolor y sufrimiento físicos, según el documento.

Además, Christopher ha solicitado un juicio por jurado.