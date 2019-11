Demanda a policía de Edinburg por muerte va a corte federal

EDINBURG — La ciudad de Edinburg está pidiendo a un juez federal que desestime una demanda contra su departamento de policía que fue presentada por la familia de un hombre que murió en la parte trasera de un vehículo de patrulla.

El litigio, presentado en nombre de Noreen Reyes, Brenda Marie Tamez y cuatro niños menores, acusa al departamento de policía de negligencia por la muerte de Christopher Reyes, quien murió el 18 de junio de 2017.

La ciudad de Edinburg presentó su moción para desestimar el 4 de noviembre, el mismo día que el litigio se trasladó del Tribunal de Distrito estatal al nivel federal, según muestran los registros judiciales.

Un informe de muerte bajo custodia presentado ante la Oficina del Fiscal General de Texas declaró que la esposa de Reyes llamó a la policía justo después del mediodía de ese día porque dijo que él estaba drogado con cocaína.

“Su esposa informó a los oficiales que estaba bajo la influencia de cocaína y estaba tirando y rompiendo cosas por la casa, amenazando con asaltar y alucinando que estaba luchando contra tres hombres cuando comenzó a golpearse y aventarse a sí mismo contra las paredes”, dijo el informe.

Las autoridades dicen que intentó agarrar los pies de los oficiales y les gritó que le dispararan.

“Los oficiales usaron la fuerza mínima necesaria para efectuar el arresto y lo escoltaron al asiento trasero de una unidad de policía marcada mientras lo transportaban a una instalación médica”, según el informe. “Mientras estaba dentro de la unidad policial en espera de transporte, Christopher Reyes gritaba amenazas a su esposa y pateaba la puerta trasera”.

Se quedó en silencio minutos después.

“Al abrir la puerta, observaron que estaba acostado de lado con la mitad superior de su cuerpo encajada entre el asiento trasero y el panel del lado del conductor con la mitad inferior sobre el asiento del lado derecho”, indicó el informe. “Christopher Reyes parecía tener color púrpura y no respondía”.

Fue declarado muerto a la 1:15 p.m., según el informe.

La declaración de hechos de la demanda difiere del informe de custodia en que la esposa de Reyes llamó a EMS y a la policía para solicitar un “recurso civil” para que su esposo pudiera ser transportado al hospital para su desintoxicación.

El informe de muerte bajo custodia no menciona eso, más bien dice que la policía fue llamada a un “disturbio”.

La familia sobreviviente de Reyes alegó que cuando llegó la policía, esposaron al hombre y lo colocaron boca abajo en el asiento trasero de una patrulla.

“Cuando llegó el EMS, el oficial Lejia le dijo al EMS que no soltará al Sr. Reyes para ser transportado porque el Sr. Reyes está siendo combativo, entonces el EMS dejó la escena”, dijo la demanda.

Según la demanda, Reyes dejó de respirar a los 20 minutos de la llegada de la policía al lugar.

En su moción de desestimación, la ciudad de Edinburg dijo que los demandantes no presentan un reclamo y solicitan que se desestime la demanda.

“En este caso, como cuestión preliminar, los demandantes no identifican a un responsable político final. En segundo lugar, los demandantes no identifican una costumbre, política o práctica que fue la causa de una acción inconstitucional”, indicó la moción de desestimación. “En tercer lugar, los demandantes no ofrecen alegaciones fácticas de la fuerza móvil responsable de la presunta violación constitucional; para que la responsabilidad se imponga, la política, práctica o costumbre debe ser la ‘fuerza móvil’ que causa la acción inconstitucional”.

La ciudad de Edinburg también reclama inmunidad gubernamental, argumentando que no pueden ser demandados por la muerte de Reyes.

Una audiencia inicial en el caso está programada para principios de enero.