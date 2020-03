Defiende asilados

Fran Schindler, una ex enfermera psiquiátrica y residente de Chapel Hill, Carolina del Norte, forjó una relación con los hermanos de 21 y 23 años que viven en un campamento de solicitantes de asilo en Matamoros después de que comenzase a trabajar como voluntaria en Witness at the Border en enero.

Schindler dio testimonio durante una audiencia de méritos el 13 de marzo sobre su conocimiento del viaje de los hermanos hacia el norte y su voluntad de servir como patrocinadora si se les hubiera otorgado la entrada a los Estados Unidos.

A Enrique, de 23 años, y Melvin, de 21, se les negó el asilo y el retiro de la orden de expulsión por un juez de inmigración el mismo día. Según Schindler, han optado por apelar el caso y están sopesando sus opciones.

Actualmente, los hermanos todavía están en Matamoros, donde trabajan con Sidewalk School for Children para niños en busca de asilo. Schindler paga sus salarios. Asimismo, señaló que aunque los voluntarios se abstienen de ingresar al campamento durante la pandemia de coronavirus, los dos han estado ayudando con las actividades diarias para asegurarse de que todos estén atendidos.

“Ellos están ayudando ahora con trabajo en el campamento, la gente tiene que hacer el uno por el otro. Estos jóvenes no serían una carga para el sistema de bienestar de los Estados Unidos. Tienen trabajo. Están dispuestos a trabajar. Son competentes e inteligentes en la construcción. En Guatemala, Enrique quería comenzar un cibercafé”, dijo. Schindler está buscando un abogado de inmigración que esté dispuesto a asumir el caso. Al preguntar sobre su posible patrocinio durante una consulta reciente, dijo que la respuesta que recibió fue simple: los hombres están sujetos al programa “Permanecer en México” y, por lo tanto, no se les puede poner en libertad condicional en los Estados Unidos y no se les otorgará asilo.

La reciente negación de las solicitudes de asilo a los hermanos y la decisión de apelar significa que permanecerán en Matamoros por el momento. Sin embargo, Schindler está preocupada por la seguridad de los hermanos, ya que fueron secuestrados en octubre después de un viaje a la ciudad.

“Tomaron una mala decisión en octubre después de su segunda audiencia. Entraron en la ciudad y fueron raptados de inmediato. Fueron llevados a Reynosa, retenidos durante cinco días; no les dieron nada de comer y fueron golpeados un poco. Afortunadamente, no fueron abusados sexualmente. Tuvieron que ser rescatados por su padre por algo así como $3,000. Y ahora, por supuesto, están aterrorizados”, dijo.

Schindler dice que pudo localizar al padre en los Estados Unidos. Él le dijo que no había visto a sus hijos en 14 años debido a sus circunstancias. “Me dieron su nombre y lo llamé. Le dije: ‘Señor, solo quiero que sepa que estaba en el campamento. Conocí a tus hijos y son buenos hombres jóvenes y están sanos y seguros”. En este sentido, ella le envió al padre una fotografía. “Contactó conmigo y estaba muy agradecido. Te prometo que si nunca obtengo nada más, la gratitud que el hombre me expresó fue un regalo total para todos nosotros, una simple fotografía de sus dos hijos.

Por otro lado, recordó en su primer día en Matamoros haber conocido a los hermanos sentados en los escalones de concreto del campamento. Schindler trajo una libreta de papel de dibujo y algunos marcadores; arrancó una hoja de papel, trazó su mano y dibujó una cara sobre ella, pidiéndole a uno de los hermanos sentados a su lado que participara.

Él pidió dibujar su retrato. “Dibujó una excelente foto mía. Y su hermano estaba sentado a su lado, y él hizo otro dibujo. Ambos jóvenes son increíblemente talentosos artísti-camente. Comenzamos una conversación y comenzamos a obtener sus historias a través del traductor de Google”, dijo.

“Estuvo en el hospital durante bastante tiempo. Enrique trató de ayudarlo. La pandilla vino tras él. Se escapó. Luego, como supe un poco más tarde, se fueron a un área donde no había tanta violencia de pandillas. Luego encontraron su camino hacia la frontera.”

En el transcurso de tres meses, Schindler se hizo amigo de los hermanos y aprendió su historia. Se mantienen en contacto a través de Whatsapp cuando ella está fuera de la ciudad. Los hermanos se identificaron como cristianos y se habían negado a unirse a las pandillas, convirtiéndolos en objetivos.

Schindler sospecha que si Enrique y Melvin tuvieran un abogado, la persecución religiosa que enfrentaban en casa podría calificarlos como una clase protegida según la ley de asilo vigente. Los hermanos, como la mayoría de los solicitantes de asilo que regresaron a México bajo el Programa de Protección del Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) se vieron obligados a representarse a sí mismos.

Enrique y Melvin llegaron a la frontera a finales del verano pasado y han estado viviendo en el campamento en Matamoros desde entonces. Los dos huyeron de Guatemala después de que Melvin fuese baleado seis veces por miembros de una pandilla, según Schindler.

Actualmente, una prohibición de tránsito incluida en los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, “Permanecer en México”) prohíbe que los solicitantes de asilo que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México reciban asilo si primero no solicitaron asilo en un “tercer país seguro”.

Estos acuerdos de “tercer país seguro” se han firmado con Honduras, Guatemala y El Salvador, esencialmente arrastrando a los solicitantes de asilo que huyen de las condiciones violentas en América Central de regreso a la región, dispersando a las familias entre los diferentes países. La ley exige que cualquier persona que busque asilo en Guatemala solicite primero la protección en México.

Simultáneamente, el programa prohíbe que los solicitantes de asilo sujetos a MPP reciban libertad condicional en los Estados Unidos. Antes de la creación de “Permanecer en México” por parte de la administración Trump en enero de 2019, los solicitantes de asilo generalmente eran entregados a refugios y puestos en libertad condicional para los patrocinadores familiares que ya estaban en el país.

Los abogados de inmigración que trabajan localmente han confirmado que el DHS se negará a aceptar pagos de fianzas incluso en el caso de que un juez de inmigración otorgue libertad condicional a los clientes.

Schindler dice que Melvin sufrió una herida de bala en el pecho, lo que le llevó al hospital por un periodo prolongado de tiempo hasta que fue dado de alta y los hermanos pudieron huir. “No estoy listo para aceptar esa ley. Esa ley es una ley injusta. Es similar al genocidio si estos hombres son enviados de regreso a Guatemala. Estoy casi 100 por ciento seguro de que tarde o temprano serán asesinados”.

La mujer viajó de regreso a Brownsville para la audiencia final a pesar de que coincidió con una cita de detección para su hija, que es una sobreviviente de cáncer de seno. “Dije: ‘Déjenme patrocinarlos, déjenlos salir de aquí’. Estaba dispuesta a asumir la responsabilidad. Tengo ese papeleo; tengo su firma que dice que querían que tuviera permiso para ir a la Corte”.

Los hermanos dieron permiso a Schindler para hablar en su nombre ante el juez en los tribunales de la carpa, el Centro de Audiencias de Inmigración de Brownsville (Brownsville IHF). “Ella me juró, y luego tuve que esperar hasta que escuchó su testimonio, y luego regresé y dije el mío”.