Decomisan 90 mil dólares en contrabando de drogas

Agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos incautaron este fin de semana en el Valle del Río Grande grandes cantidades de los medicamentos Xanax y Tramadol que estiman con un valor de 90 mil dólares. Según informó la agencia en un comunicado de prensa, agentes asignados a la estación de la Patrulla Fronteriza de Harlingen que trabajan cerca de San Pedro, Texas, arrestaron el domingo a seis sujetos y confiscaron dos paquetes de presuntos narcóticos. Al respecto, señalaron que el pasado 2 de mayo, la Patrulla Fronteriza que trabajan en el puesto de control de Javier Vega, Jr. remitieron un Nissan Cube al área de inspección secundaria después de una alerta K-9. En este sentido, agentes accedieron al interior del vehículo y en la búsqueda incautaron 128 píldoras Xanax y 261 píldoras Tramadol. Los dos ocupantes del vehículo fueron arrestados y entregados a la Oficina del Sheriff del Condado Kenedy, explica el comunicado. Desde la oficina de la Patrulla Fronteriza alientan al público a denunciar cualquier actividad delictiva si observan actividades sospechosas, e inciden en que incluso con la propagación del virus COVID-19, traficantes de personas continúan operando en el país. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

