Declaran culpables a dos líderes de grupo criminal

Después de siete días de testimonio, un jurado federal declaró culpables a dos hombres acusados de aterrorizar el Valle del Río Grande durante casi un año, según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Texas.

El viernes, después de deliberar durante aproximadamente cinco horas, los miembros del jurado encontraron a José Miguel “El Mickey” Montemayor y Macrin Marín “Filtro” Cerda culpables de robos violentos de vehículos e invasiones de casas, entre otros delitos relacionados con sus roles como parte de un grupo criminal conocido como “Los Mickeys”.

Montemayor, de 29 años, y Cerda, de 33, se encontraban entre más de 20 personas detenidas por las autoridades federales en relación con una investigación sobre el grupo criminal responsable de múltiples robos de automóviles e invasiones a viviendas en el Condado de Hidalgo para robar drogas y dinero de drogas de otros narcotraficantes.

Durante el juicio, el gobierno a través de testimonios, reveló que Cerda y otros miembros del grupo utilizaron a oficiales encargados de hacer cumplir la ley para apoyar sus actividades de tráfico de drogas. Dos de ellos incluyen al ex oficial de policía del Distrito Escolar Independiente de Donna, Juan F. Mata, de 40 años, de Donna, y el ex oficial del Tribunal de Justicia del Condado de Hidalgo No. 6 Oscar De La Cruz, de 53 años, de Pharr.

Los miembros del jurado escucharon que Mata realizó detenciones de tráfico ilegales para permitir a los miembros de la organización robar cocaína escondida en camiones de carga. De La Cruz produjo documentos judiciales ficticios o consultó bases de datos judiciales y policiales para proporcionar a la organización y detener para robar sustancias controladas.

Durante el testimonio, el jurado escuchó sobre múltiples delitos relacionados con Cerda y Montemayor entre julio de 2016 y junio de 2017.

Tres de esos crímenes fueron robos de autos en McAllen y Pharr que involucraron a ambos hombres en un intento de robar cocaína. Además, los miembros del grupo descargaron armas de fuego contra los vehículos para obtener las sustancias controladas.

El testimonio reveló además que Cerda y Montemayor estuvieron involucrados en un intento de robo que resultó en un tiroteo en un fraccionamiento de McAllen. Otro delito involucró una invasión a casa, durante la cual los delincuentes ingresaron a la residencia equivocada buscando drogas y aterrorizando a una familia, incluida una mujer con ocho meses de embarazo, según el comunicado.

Cerda y Montemayor también sirvieron como vigilantes en una transacción de drogas que involucró más de 20 kilogramos de cocaína el 1 de febrero de 2017 en McAllen.

Los miembros del jurado escucharon que el grupo continúo con sus actividades cuando también intentaron robar varios kilogramos de cocaína de un vehículo que circulaba por Mission y McAllen el 27 de febrero de 2017.

Cerda y Montemayor descargaron armas de fuego contra el vehículo de carga en un intento de robar la cocaína. El testimonio reveló que una bala golpeó a un ocupante del vehículo y requirió de atención médica.

Cerda estuvo involucrado en el robo de un camión con remolque en Mission el 7 de julio de 2016, y una persecución y tiroteo en automóvil el 6 de enero de 2017. El grupo amenazó a una familia, incluidos varios menores, con el fin de robar un camión que se cree que ocultaba droga. Durante el incidente de persecución, el grupo disparó armas de fuego y chocaron un vehículo.

Los miembros del jurado también escucharon testimonios relacionados con una invasión a una casa en Mission el 3 de abril de 2017, cuando miembros del grupo, incluido Cerda, ingresaron a la residencia de un presunto narcotraficante con armas de fuego para robar más de 100 mil dólares en ingresos por drogas.

El jurado también escuchó que los casquillos recuperados de tres de los crímenes fueron disparados con armas de fuego que posteriormente fueron encontradas en el vehículo de Cerda.

La defensa intentó convencer al jurado de que, aunque se habían cometido los crímenes, los cómplices, específicamente los que testificaron, mintieron sobre la participación de Cerda y Montemayor.

Las condenas de Cerda y Montemayor hacen que más de 25 co-conspiradores hayan sido condenados en relación con la investigación. Mata y De La Cruz también se declararon culpables y fueron sentenciados previamente a 130 y 60 meses, respectivamente.

Los dos hombres, que han estado y permanecen bajo custodia, serán sentenciados a mediados de diciembre, donde cada uno podría recibir un castigo máximo de hasta cadena perpetua, según el comunicado.