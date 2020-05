Pandemia rescata el popular autocine del siglo XX

De película El WesMer Drive-In Theater es un autocine de pantalla única con capacidad para 400 automóviles. El teatro, en Mercedes, proyectó el pasado viernes 8 de mayo "Trolls World Tour", su primera película desde el impacto de la pandemia de COVID-19.

MERCEDES — Poco antes de las 7 p.m. del viernes, con la primera película del teatro en más de un mes, los autos retumbaban por las puertas del WesMer Drive-In Theatre. En el momento del espectáculo, había 117 vehículos frente a la pantalla, tres menos del límite de 120 automóviles impuesto por las regulaciones de COVID-19. Los guardias de seguridad y los asistentes de estacionamiento dirigieron el tráfico al entrar, utilizando largas tuberías de PVC con pelotas de tenis en cada extremo para espaciar los vehículos. Durante la pandemia de coronavirus, incluso los automóviles tienen que distanciarse socialmente. Una vez un nostálgico recuerdo de una época pasada, los “drive-ins” como WesMer, se encuentran ahora a la vanguardia de la incursión de la industria del entretenimiento en los Estados Unidos posteriores al coronavirus. Mientras pueda resistirse a visitar el baño o pasar por el puesto de comida, un viaje al autocine requiere el mínimo absoluto de interacción humana mientras libera a los cinéfilos de semanas de autoaislamiento monótono. Sin embargo, esa situación de privilegio pueda ser bastante difícil de resistir. El olor a palomitas de maíz comenzó a salir por la ventana cuando esos primeros autos se detuvieron, atrayendo a la gente de sus vehículos. Parecían tomarse la higiene bastante en serio. Todos llevaban máscaras y muchos llevaban guantes. Había un límite sobre cuántas personas podían entrar al puesto de comida a la vez. Una mujer con cubrebocas regañó a su hija mientras caminaban de regreso a su automóvil con sus sodas y palomitas de maíz. “Vamos a limpiarte las manos ahora mismo, no toques nada más”, dijo. Más tarde, un joven regresó a su auto, sosteniendo la mano de su hijo. “Nos lavamos las manos”, les dijo al resto de la familia en el auto exasperadamente. “Y AJ tocó su máscara unas 17 veces desde que salimos del auto”. Es difícil no mantener las esperanzas en el autocine. El proyector se encendió poco después de las 8 p.m. y empezó a proyectarse un comercial de Geico. Un par de halcones nocturnos se abalanzaron entre el proyector y la pantalla, proyectando una sombra sobre la imagen. Un conejo al pie de la pantalla, repentinamente iluminado y claramente no un fan por tener de vuelta a una multitud en el autocine, saltó lentamente fuera de la vista. —mwilson@themonitor.com © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

