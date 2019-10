Nacida y criada en Brownsville, Ashley Jaross siempre soñó con ser parte del mundo de la moda. Con películas como “Clueless” como inspiración, Jaross abrió su tienda de ropa “Junkie Vintage” para reutilizar artículos y crear sus propios diseños.

Jaross pasa hasta 14 horas al día buscando artículos únicos en tiendas vintage y de segunda mano en Brownsville y Austin para “darles vida” y venderlos como la que ella hace en 7th y Park algunos sábados.

“La idea comenzó cuando era niña, siempre me encantó la ropa, prosperar aquí en Brownsville y rediseñar la ropa. Luego, cuando me mudé a Austin, me abrió los ojos sobre lo grande que podría ser, cómo podría hacerlo rentable; fue una pasión y funcionó”, dijo en una entrevista.

La dueña de la tienda vintage regresó a Brownsville después de terminar una licenciatura en Psicología. Dijo que cuando vivía en Austin, comenzó a ver la necesidad que Brownsville tenía plataformas únicas de ropa y moda.

“La moda no tiene que ser aburrida y me encanta que Betsey Johnson mezcle moda y arte y eso es lo que estoy tratando de hacer”, dijo Jaross. “Estoy trabajando en reunir ese material y crear mi propia ropa y luego transformar la ropa que tengo en cosas diferentes con los nuevos materiales ... dando vida a cosas nuevas”.

Jaross dijo que la ropa vintage dura más que los artículos de moda rápida diseñados para durar un corto período de tiempo. Ella dijo que hay un uso para todo y reutilizar la ropa también ayuda al medio ambiente.

“Hay tantos artículos que me siento mal cuando se tiran y todavía hay tanta vida para ellos y la gente simplemente está tirando dinero y pagando dinero para comprar cosas que no son buenas, no va a durar como las cosas vintage que han estado dando vueltas durante tantos años y todavía son mucho mejores que lo que comprarías nuevo”, dijo. “Siento que hay un uso para todo”.

Jaross dijo que aunque tener sus propios negocios es estresante; ella no lo cambiaría por ningún otro trabajo. Tendrá un desfile de moda a fin de año en colaboración con otros artistas locales.

“Creo que es mucho trabajo, pero hazlo, es tan gratificante e incluso en los momentos más estresantes aún elegiría esto a cualquier trabajo, cualquier día”, dijo. “No hay palabras para eso y es lo mejor que podría haber pensado hacer, y son especialmente las mujeres las que no obtienen la representación que deberían; simplemente comienza hoy, comienza lo tuyo y haz lo que te apasiona”.