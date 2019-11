La oficina del Sheriff entrega 4 mil libras de pavo a familias necesitadas

Previous Next Dan protección y servicio El sheriff del condado de Hidalgo, Eddie Guerra, entrega pavos en el evento anual de entrega de pavos de la oficina, en el Sunrise Hill Park en Mercedes el lunes.

MERCEDES — Representantes de la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo entregaron más de 4 mil libras de pavo, o alrededor de 320 aves enteras, a las familias necesitadas en la entrega anual de pavo de la oficina, en el Sunrise Hill Park en Mercedes el lunes. El sargento Francisco Medrano, portavoz de la oficina del sheriff, dijo que la entrega del lunes fue uno de los más ambiciosos eventos que había emprendido la oficina. “Es un evento anual. Lo hemos tenido en una escala más pequeña durante los últimos 10 años, pero ahora bajo el Sheriff (Eddie) Guerra, lo hemos convertido en un evento mucho, mucho más grande”, dijo. “Es el pavo y todos los ingredientes”. Según Medrano, no había calificaciones específicas para recibir un vale. Se entregaron vales para los pavos a las familias según las recomendaciones de los miembros de la comunidad. “Nos pusimos en contacto con las escuelas, con los líderes de las colonias, y hemos identificado las necesidades a través de esas personas; organizaciones como LUPE, ARISE, nos ayudaron a encontrarlos”, dijo Medrano. Una de las personas que recibió un vale de pavo fue Jessica Coronado, de Weslaco, quien dijo que se sorprendió cuando su hija llegó a casa de la escuela con un vale. Coronado dijo que sin el pavo y los ingredientes que recibió a través del vale, su familia no hubiera podido celebrar un tradicional Día de Acción de Gracias en casa. “Por lo general, no espero tener un pavo”, dijo. “Por lo general, vamos al Ejército de Salvación, vamos y conseguimos algo allí”. Los pavos evidentemente estaban en demanda el lunes. Una fila de aproximadamente 100 individuos comenzó a formarse poco después de que comenzara la entrega, con las familias esperando llevarse a casa un pavo. “Normalmente tenemos algunos que sobran, vales que no se recogen, así que les daremos algunos”, dijo Medrano. Medrano dijo que está contento de que la participación haya sido tan alta y espera que la oficina del sheriff pueda regalar más de 500 pavos el próximo año. “Esta es una oportunidad para mostrarle a nuestra comunidad que nos importa, y una oportunidad para conocerlos, permitirles que nos hagan preguntas, pero lo más importante, es una situación ideal para demostrar que estamos aquí para servir. De eso se trata la oficina del sheriff”, dijo. “Estas son las mismas personas con las que salimos y nos reunimos diariamente en nuestras llamadas. Entonces, si se encuentran con nosotros en este momento, crean una buena relación con nosotros, por lo que es más probable que estén abiertos a denunciar delitos reales, a informarnos lo que está sucediendo, a denunciar drogas, delitos, contrabando, cualquier cosa”. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

