El Distrito Escolar Independiente de Brownsville celebró el “Día del Portafolio de RGV” el sábado en el Museo de Bellas Artes, donde los estudiantes interesados en seguir una carrera en el arte conversaron con representantes de universidades en Texas para discutir las oportunidades disponibles para ellos.

En el evento, UT-Austin, UTRGV, TSC, Baylor University, Texas State y University of North Texas, entre muchas otras universidades, informaron a las docenas de estudiantes que asistieron al evento sobre los programas disponibles para ellos, así como la ayuda financiera.

A los estudiantes se les vieron llevando su portafolio de arte y mostrándolo a los representantes. Las ilustraciones presentadas incluyen acrílicos, ilustraciones, cómics, técnicas mixtas y grafito.

Brownsville tiene una fuerte tradición de arte. Necesita apoyo, lo que significa educación, pero también apoyo financiero y necesita el apoyo de la comunidad y los padres porque hay carreras en el arte y la gente no se da cuenta de que es una de las carreras de más rápido crecimiento en el país”, dijo Stephen Hawks, profesor de arte en UTRGV.

“Tengo estudiantes que sus padres no los apoyan y les digo que tienen que ser fuertes, porque no solo los padres no los van a apoyar sino que el mundo no los va a apoyar. Tienes que encontrar una manera de ganarte la vida y puedes ganarte la vida en el arte y lo que les digo es: ‘encuentra algo que disfrutes hacer, o que puedas estar sin hacer, para apoyar tu arte’; pero si quieres ser un artista tienes que tener casi una voluntad de hierro, pero el arte es importante y hay que creer en el propósito del arte”.

Natalia Palomino, una estudiante de último año en la preparatoria Hanna, declaró que comenzó a dibujar cuando era una niña. En su portafolio, se mostraban dibujos coloridos de ojos, personas, entre otras cosas.

“Me gustaría ser una artista animadora y crear pequeños cortometrajes”, afirmó. “Comencé a dibujar desde siempre. Siempre lo he hecho y me gusta dibujar ojos y personas ... con el arte puedes expresar la forma en que te sientes sin tener que decir nada, simplemente dibujas y eso es lo que me encanta”.