Crisis en la frontera

Refugios improvisados se agrupan más allá de la orilla del río, un arco iris de colores de lonas, amarradas con bolsas de basura y unidos con palos, piedras y varillas de metal se han convertido en el hogar de aproximadamente 2 mil migrantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Mexico

Algunos han vivido aquí por meses; todos están esperando decisiones sobre solicitudes de asilo que tal vez nunca tengan éxito.

Este campamento de refugiados en la frontera con Texas ha estado aquí desde el verano de 2018, pero ha crecido exponencialmente desde julio, como resultado de las políticas de la administración de Trump destinadas a obligar a los migrantes a esperar al sur del río antes y después de solicitar asilo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó estas políticas después de que Trump amenazó con los aranceles, pero el gobierno mexicano no está brindando mucha ayuda a los migrantes acampando en su frontera del norte.

Yasmara dijo que ella y su pequeño hijo llegaron de El Salvador hace un mes, huyendo de las amenazas que su familia recibió de delincuentes locales. Dijo que llegaron a Reynosa, donde pidieron asilo y fueron detenidos inicialmente mientras se procesaba su caso. Luego fueron llevados al Puente Internacional Gateway entre Brownsville y Matamoros para esperar sus audiencias de asilo en México.

Hace fila bajo el sol caliente a las 11 a.m. con la esperanza de obtener uno de los pocos platos de comida provistos por las autoridades de inmigración mexicana a la 1 p.m., luego se pone en fila nuevamente a las 2 p.m. para el servicio de las 4 p.m., argumentando que regularmente solo 40 o 50 personas obtienen comida antes de que se agote. Los migrantes dependen principalmente de un grupo dedicado de organizaciones religiosas, activistas de inmigración y donantes individuales que regularmente llegan con alimentos, agua, mantas y otras necesidades básicas.

“Alguien me preguntó recientemente por qué queríamos ir a Estados Unidos después de todo lo que hemos pasado, y dije: ‘Porque sé que no todos los estadounidenses son iguales, son estadounidenses’”, dijo Yasmara, explicando que mientras estuvo bajo custodia de Estados Unidos, las autoridades patearon su catre para despertarla a ella y a su hijo. (El Texas Tribune no utiliza los apellidos de los migrantes debido al riesgo de represalias por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses).

Los migrantes se han acumulado en el campamento por varias docenas al día. Con solo dos duchas de madera en el monte, menos de 10 inodoros portátiles y sin productos de limpieza, las condiciones se deterioran rápidamente. La falta de agua potable y el acceso limitado a alimentos han llevado a los migrantes al río a bañarse, pescar y extraer agua; usan un área boscosa cercana como baño improvisado. Cuando llueve, los migrantes y todas sus pertenencias se empapan rápidamente.

El medio de noticias mexicano El Bravo informó la semana pasada que las autoridades federales y de la ciudad podían reubicar a los migrantes el lunes a un estadio, a una hora y 45 minutos, a pie del puente Gateway. La portavoz de la ciudad de Matamoros, Cecilia Pérez, dijo el viernes que el plan ha sido descartado porque los migrantes no quieren trasladarse lejos del puente por temor a perderse sus audiencias de asilo. Pérez dijo que no pueden ser retirados por la fuerza porque están en terreno federal y agregó que los funcionarios tienen planes tentativos para ofrecer a los migrantes un refugio alternativo más cerca del puente.

Acurrucada con su bebé en una franja de sombra en la banqueta junto a una oficina de inmigración mexicana con una docena de otras mujeres y niños, Iris dijo que ha estado aquí desde julio, cuando llegó de Honduras sin nada. Dijo que se entregó a la Patrulla Fronteriza en el puente y las autoridades estadounidenses le dijeron que esperara en Matamoros, donde le aseguraron que habría un refugio para ella y su hijo. Ahora le pide a los transeúntes una tienda de campaña y espera su segunda entrevista de asilo, que está programada para diciembre.

Un funcionario de inmigración mexicano se acercó y le dijo a ella y a las otras madres y niños que se mudaran del edificio porque está siendo renovado. El funcionario dijo que cuando recoge a los migrantes que han sido enviados de regreso de Estados Unidos a México, a menudo tienen la impresión equivocada de que habrá un refugio esperándolos.

“Estados Unidos es quien les está mintiendo”, dijo el funcionario, quien se negó a dar su nombre. “Les digo que el refugio no existe. Estados Unidos deberían ser quien les brinden ayuda, es a quienes están pidiendo asilo”.

Tan mal como están las cosas a la orilla del río, los inmigrantes dijeron que las cosas fueron peor cuando estaban bajo custodia de Estados Unidos después de solicitar asilo. Describieron haber sido separados de sus hijos, reprendidos e insultados por oficiales de inmigración de Estados Unidos y sometidos a condiciones de vida insalubres mientras estaban detenidos.

Dos mujeres que llegaron por separado a la frontera este verano, una de El Salvador y otra de Honduras, dijeron que se rindieron a los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos después de cruzar el río en Reynosa. Las mujeres dijeron que los oficiales estadounidenses las obligaron a pedir perdón por ingresar ilegalmente al país y los separaron de sus hijos, ambos menores de 10 años, durante aproximadamente una semana antes de reunirlos.

“Cuando nos separamos, no sabíamos nada acerca de nuestros hijos, si estaban bien o comiendo o con frío”, dijo la mujer de El Salvador.

Ella dijo que los funcionarios de inmigración le hicieron pruebas de ADN a ella y a su hijo, diciéndole que no creían que el niño estuviera relacionado con ella. Varias otras madres migrantes en el campamento dijeron que habían sido sometidas a pruebas de ADN junto con sus hijos.

La madre hondureña dijo que les dieron camas para dormir, pero que fueron despertadas por altavoces presionados contra sus oídos que emitían ruidos fuertes. Ella dijo que cuando los niños vomitaron en las celdas, las autoridades los obligaron a soportar el vómito durante tres días sin limpiarlo o sin darles a las madres nada para limpiar la celda. Ambas madres dijeron que las mujeres en sus celdas quedaron cubiertas de desechos humanos mientras cuidaban a sus hijos enfermos y se vieron obligadas a usar su ropa sucia durante días.

Hoy, ambas esperan en el campamento de Matamoros para sus próximas citas en la corte de inmigración. La madre de El Salvador dijo que su cita está programada para julio.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dijo que no podía comentar las acusaciones de las mujeres sin sus nombres completos.

“ICE no puede investigar ni proporcionar comentarios individuales sobre ninguna denuncia de maltrato médico sin los detalles específicos, incluidos los nombres y los formularios firmados de renuncia a la privacidad de los detenidos actuales o anteriores que han hecho estas denuncias”, dijo la agencia en un comunicado.

“Por cuestión de política, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos no comenta sobre litigios pendientes”, dijo la agencia. “Sin embargo, la falta de comentarios no debe interpretarse como un acuerdo o estipulación de ninguna de las acusaciones. Como parte de la misión de seguridad nacional del Departamento de Seguridad Nacional, nuestros profesionales capacitados en el cumplimiento de la ley se adhieren a la misión y los valores del Departamento, y respetan nuestras leyes mientras continúan brindando seguridad y protección a la nación”.

En el campamento, los migrantes están encontrando formas de sobrevivir a una espera que puede extenderse durante meses antes de recibir una audiencia ante un juez de inmigración. Bajo el puente internacional, tres migrantes vigilaban una fogata. A pocos metros de distancia, un camino de tierra y el olor a aguas residuales flotantes conducían al río, donde media docena de niños se bañaban y se refrescaban del calor abrasador.

Rogel, un solicitante de asilo que dijo que llegó al campamento hace dos meses con su hijo, estaba parado a la orilla del agua, con una caña de pescar improvisada en la mano. Dijo que acababa de salir del trabajo en un sitio de construcción cercano y estaba cenando. Su hijo, no mayor de 5 años, estaba a su lado, ayudándolo a limpiar las capturas del día.

A poca distancia, más allá de una pared de estuco rosa, los migrantes habían convertido un grupo de árboles en el baño exterior del campamento. Los productos de higiene femenina cubrían el suelo. Rosa María de Oaxaca, México, se sentó en el camino de tierra meciendo a su hija de 1 mes de edad. Ella dijo que dio a luz a la bebé a lo largo del viaje en Saltillo y llegó al campamento tres días antes.

Alrededor de las 3 p.m., cuando el termómetro alcanzó los 100 grados, un grupo de pastores que visitaban desde Chicago se reunieron en un círculo cerca de la entrada del puente y comenzaron a orar y cantar. Una multitud de migrantes se reunió lentamente. En poco tiempo, se unieron cientos de voces, algunas en inglés.

Desde lo alto de una colina cercana, alguien gritó. Un hombre se había desmayado y cayó por la colina antes de detenerse cerca de una cerca de alambre que rodea el campamento. Otro migrante roció agua sobre su rostro y lo avivó. Las mujeres gritaron por una ambulancia, y los oficiales de inmigración mexicanos finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal y pidieron ayuda.

Uno de los pastores de Chicago se volvió hacia la multitud. “Oremos por el hombre que se ha desmayado y por todos los que han caído o viven en estas circunstancias”.

Luego, un grupo de oficiales de inmigración mexicanos llegó a una puerta en la cerca de alambre, entregando 30 o 40 recién llegados que ingresaron al campamento.