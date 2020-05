Consultas por los suelos

Hospitales y clínicas del Valle afectados por el descenso en el número de pacientes

Israel Vega, izquierda, propietario de VHC Family Health and Night Clinic, está con Eddie Abrego II, un estudiante de medicina de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande que está ayudando a la clínica a medida que aprende más sobre el virus COVID-19.

HARLINGEN — El miedo a contraer el coronavirus mantiene a los pacientes alejados de los hospitales y clínicas, lo que provoca una crisis financiera que amenaza el sistema de salud del país. En medio del temor de los pacientes, las pautas federales que provocan una prohibición de un mes de cirugía electiva también han reducido profundamente los ingresos del hospital. En todo el país, algunos hospitales están suspendiendo personal mientras que muchas clínicas y consultorios privados luchan por sobrevivir. Durante aproximadamente seis semanas, muchos residentes han pospuesto la atención médica, arriesgando la recuperación e incluso la muerte. "El impacto de COVID-19 en todos los hospitales en el Valle del Río Grande ha sido bastante significativo", dijo Jennifer Bartnesky-Smith, directora de estrategia del Valley Baptist Medical Center. "Es bastante impactante para nuestra industria". En el hospital, los funcionarios están suspendiendo a un número no revelado de empleados. “ La mayoría fueron suspendidos por 90 días. Algunas personas volverán antes”, dijo Bartnesky-Smith. "Queremos traerlos de vuelta lo antes posible, pero no hay un momento definido". Mientras tanto, la prohibición de un año de cirugías electivas redujo profundamente los ingresos del hospital. En el Centro Médico Bautista Valley, la prohibición condujo a una caída del 40 por ciento en los ingresos derivados de las cirugías, dijo Bartnesky-Smith. A medida que el virus COVID-19 se extendió por todo el país, los hospitales se prepararon para una "oleada" de pacientes, solo para ver cifras en picada. "En lugar de ver un aumento, ha habido una gran caída", dijo el Dr. Edward Mason, parte de un equipo de médicos que opera la sala de emergencias del Centro Médico Harlingen. "Han pasado un mes y medio. El volumen ha caído del acantilado. Todos hemos estado muy sorprendidos". En el hospital, el temor al virus ha provocado una caída del 63 por ciento en los pacientes de la sala de emergencias, lo que lleva al grupo de médicos a reducir "drásticamente" los salarios y las horas de los empleados, dijo Mason. "Mientras más tiempo pasa esto y la gente tiene miedo de salir y buscar atención médica, la profesión médica en sí misma se lesiona", dijo. "Hay prácticas en la profesión médica que no se recuperarán". En Su Clínica, donde las cargas de casos cayeron un 35 por ciento el mes pasado, "varios millones" de dólares federales han evitado que la clínica estatal se cierre mientras que el proyecto de ley de estímulo ha ayudado a detener los despidos, dijo la Dra. Elena Marin, directora ejecutiva de la clínica. "Si no hubiéramos recibido esa financiación, habríamos tenido que cerrar nuestras puertas", dijo. Mientras tanto, dijo que el Plan de Protección de Nómina del proyecto de ley de estímulo ha bombeado dinero para ayudar a la clínica a evitar despidos. "No hemos dejado que nadie vaya tan lejos", dijo. Transformando visitas médicas El brote de COVID-19 está cambiando la forma en que los médicos ven a sus pacientes. Como resultado de la pandemia, los funcionarios estatales han renunciado a las visitas tradicionales a la oficina en persona, dijo Marin. Ahora, los médicos realizan visitas por teléfono y telemedicina, que incluye funciones de audio y visuales. "En abril, transformamos las operaciones a visitas telefónicas y telemedicina", dijo Marin. "El resultado final es que estamos ganando debido al cuidado de nuestros pacientes". Esta semana, Harlingen Medical Center planea usar su sitio Web para lanzar un portal de telemedicina, dijo Mason. "Para aquellas personas que tienen miedo, tendrán un método", dijo, y agregó: "No es un sustituto para ir a la sala de emergencias". © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

