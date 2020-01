Conflico amoroso sacude a Edinburg

EDINBURG — Un romance vertiginoso que terminó en una disputa desordenada entre el ex administrador de la ciudad y uno de sus empleados puede haber metido al jefe de la policía en “agua caliente”.

La relación entre el ex administrador de la ciudad Juan Guerra y su subordinada, la ex encargada de enlace de asuntos legislativos Miriam Cepeda, estuvo cargada de rumores susurrados desde su inicio a principios de 2019.

Ambos acababan de comenzar a trabajar para la ciudad cuando las noticias de su floreciente romance comenzaron a circular por todo el ayuntamiento, principalmente porque los empleados creían que iba en contra de las reglas de conducta de la ciudad. Como supervisor de Cepeda, Guerra tenía prohibido salir con ella.

Sin embargo, Cepeda finalmente dejó su puesto después de servir solo cuatro meses, y unos días después, la pareja oficializó su relación a través de una publicación en las redes sociales que mostraba que estaban de vacaciones juntos en América del Sur.

Varios meses después, anunciaron su compromiso, pero todo llegó a su fin el 15 de diciembre, cuando Cepeda llamó a la policía de Edinburg para denunciar un presunto asalto de su prometido, Guerra.

Lo que ocurrió exactamente ese día depende de a quién le pregunte. Cepeda afirma que Guerra la empujó al suelo y la hizo golpearse la cabeza contra los muebles durante una discusión.

“ Sí, cada pareja tiene peleas, pero hay una línea trazada”, dijo el lunes. “Soy una mujer fuerte y nunca me había sentido tan mal en mi vida (como) después de esta pelea”.

Guerra afirma que Cepeda está tratando de extorsionarla por dinero, específicamente los $ 250,000 que el consejo le dio para abandonar su puesto en noviembre.

“ Creo que todo esto comenzó con la indemnización por despido que me dio Edinburg”, dijo el lunes. “Cuando nuestra relación estaba terminando, ella afirmó que (el dinero) se debía a ella. Dije que no. Si quieres dinero, consigue un trabajo”.

Ambos dicen que tienen pruebas de las transgresiones del otro, pero la policía aún no ha realizado ningún arresto. Y es por eso que el jefe de policía de Edinburg, César Torres, fue suspendido por cinco días, dijo a The Monitor una fuente cercana al tema.

Torres se negó a confirmar.

“ No puedo comentar, pero puedes preguntarle al CM (administrador de la ciudad)”, dijo por mensaje de texto el lunes.

El administrador interino de la ciudad, Richard Hinojosa, se negó a dar detalles sobre su decisión a través del portavoz de la ciudad, Cary Zayas, el lunes. Citó la política de la ciudad de no discutir asuntos de personal en público.

El Monitor solicitó una copia del informe policial y otros registros relacionados a través de una solicitud de información pública la semana pasada, pero la ciudad aún no ha respondido a la investigación.

Sin embargo, una segunda fuente proporcionó una copia de la portada del informe policial a The Monitor el lunes. El documento ofrece información mínima, pero confirma que Guerra y Cepeda estuvieron involucrados en un caso de asalto y delito contra la propiedad en una casa en el bloque 2700 de Woods Drive en Edinburg a las 8:10 a.m. del 15 de diciembre.

Sin embargo, la policía los enumeró a ambos como “víctimas”.

“ Les di declaraciones con pruebas visuales, pruebas de audio y capturas de pantalla de mensajes que prueban que me tendieron una trampa”, dijo Guerra. “No le prestes atención a la bella mujer con lágrimas y emociones. Debe basarse en hechos, no en emociones”.

Guerra también dijo que le dijo a la policía: “Antes de hacer algo estúpido y arrestarme por algo que no hice, mire la documentación y la copia de seguridad”.

Cepeda, sin embargo, argumentó que Guerra tiene un historial de agresividad y dijo que dudaba que la policía de Edinburg le hiciera una investigación justa dado el antiguo papel de Guerra en la ciudad. Por eso habló con el personal de la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Hidalgo, Ricardo Rodríguez.

“ Juan ha sido mentalmente abusivo y físicamente abusivo durante todo nuestro tiempo de citas”, dijo. “Oculte mi cara magullada de la policía tratando de protegerlo. Sin embargo, es lamentable que él no esté dispuesto a protegerme”.

Rodríguez dijo que su oficina dirigió a Cepeda a las autoridades policiales apropiadas.

“ Si vienen a nuestra oficina, los remitiremos a la agencia apropiada donde pueden hacer los informes o presentar una queja en base a lo que supuestamente sucedió”, dijo el fiscal de distrito. “Eso pasa mucho”.

Cepeda dijo que ella también tiene pruebas.

“ Tengo fotos”, dijo. “No los he compartido por miedo a su reputación, así como a la mía”.

Pero es la misma reputación que Guerra cree que Cepeda está usando contra él.

“ Ella entiende que soy un funcionario público y mi reputación es extremadamente importante”, dijo. “Ella y todas las demás mujeres necesitan saber que no puedo ser extorsionado. Yo no soy una victima. Me defenderé”.

Cepeda también afirmó que Guerra quería que ella presentara una declaración falsa a la policía para protegerse.

“ Él quiere una declaración de que me caí por mi cuenta, que me niego a dar”, dijo. “¿Está diciendo extorsión? No. No quiero su dinero. Es simplemente ridículo que tuviera que firmar algo que no quería firmar”.

Cepeda dijo que el abogado de la ciudad de Edinburg, Omar Ochoa, le pidió que firmara un documento que esencialmente indemnizaba a la ciudad de cualquier demanda para que Guerra pudiera obtener su cuarto de millón de dólares de la ciudad.

“ Cuando recibió el paquete de indemnización, fue contingente que firmara que no me hizo nada malo como (mi) empleador”, dijo.

Ochoa, sin embargo, dijo que el documento era necesario como parte de la revisión de salida de Guerra.

“ Todo es muy sencillo. Hubo esta preocupación de que podría haber sido una conducta inapropiada ... porque ella era una empleada de la ciudad “, dijo Ochoa. “Ella confirmó que no había ninguno y lo memorizamos en un documento”.

Ochoa dijo que la ciudad necesitaba hacer su debida diligencia para finalizar el papel de Guerra con la ciudad.

“ Este fue un proceso importante en este paquete de incentivos específico, dada la naturaleza de que es el administrador de la ciudad y (un empleado)”, dijo.

Cepeda tampoco expresó preocupación por firmar el documento a Ochoa, dijo el abogado de la ciudad.

“ Y estuvo representada por un abogado durante la discusión, antes del momento de la firma y en el momento de su firma”, agregó Ochoa.

Tanto Guerra como Cepeda han contratado una vez más a abogados, esta vez para defenderse del otro.

Guerra realizará una conferencia de prensa junto a su abogado Reynaldo Merino hoy miércoles, donde prometió presentar una línea de tiempo y prueba de su inocencia.

“ Una vez que mi nombre esté claro, iré a la ofensa y presentaré cargos contra ella”, dijo. “Tiene que haber consecuencias para las acusaciones falsas”.

Por su parte, Cepeda dijo que perseguiría los cargos después de negarse inicialmente a hacerlo.

“ Ambas reputaciones están en juego, pero no ha podido disculparse”, dijo Cepeda. “Todo lo que quiero es una disculpa”.

nlopez@themonitor.com