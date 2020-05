Previous Next Condado de Hidalgo supera los 500 casos por COVID-19 Buy this photo

Posted:

Siete personas más dieron positivo para COVID-19 el lunes, elevando el número total de casos en el condado de Hidalgo a más de 500. El juez del condado de Hidalgo, Richard F. Cortez, anunció los nuevos casos en un comunicado de prensa el lunes por la noche. Parece que una persona más ha sido hospitalizada con el virus desde que los funcionarios de salud del condado publicaron los números por última vez el domingo. Tres de ellos permanecieron en unidades de cuidados intensivos el lunes. Los funcionarios de salud dijeron que los pacientes tenían “complicaciones de la enfermedad”. Nadie más fue liberado del aislamiento el lunes, dejando un total de 211 casos activos en todo el condado. “Ahora se han administrado un total de 9,511 pruebas en el condado, de las cuales 714 han sido pruebas públicas y 8,797 han sido laboratorios privados / otras (entidades) que realizan las pruebas”, dijeron los funcionarios en el comunicado. Los nuevos casos son de Mission, Pharr, San Juan y Alamo, e incluyen un hombre de la Mission de más de 70 años y dos personas de 20 años: una mujer de Alamo y un hombre de San Juan. Los otros dos hombres y mujeres tienen entre 20 y 70 años. No se divulgó ninguna otra información sobre los infectados . sobre los infectados. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in El Valle, Noticias Locales on Monday, May 25, 2020 7:45 pm.