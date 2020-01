Comunidad celebra el Día de los Reyes Magos

El sábado por la mañana, cientos de personas se reunieron en el Parque González para disfrutar del clima agradable y celebrar el Día de los Reyes Magos en el primer Festival de los Tres Reyes organizados por Comunidades Saludables de Brownsville en asociación con varias organizaciones como HEB y The Revival of Cultural Arts en Carlotta Petrina.

Durante el evento, los asistentes recibieron bocadillos gratis, juguetes para niños y rosca de reyes y participaron en rifas para bicicletas. Hubo más de 10 cabinas informativas que incluyeron H-E-B, el Departamento de Bomberos de Brownsville, el Censo 2020, Rodeo Dental, Down by the Border, Autoridad de Vivienda y muchos más.

“Nos asociamos con Comunidades Saludables para llevar esto a esta área y esta comunidad; más conocimiento sobre todas las organizaciones y organizaciones sin fines de lucro disponibles”, expresó la directora de la tienda H-E-B, Gina Rodríguez. “Está resultando ser un gran evento. Estamos aquí y estamos presentes y todas las organizaciones sin fines de lucro están aquí”.

El Departamento de Bomberos repartió juguetes para los niños y también interactuó con ellos mostrándoles el camión de bomberos. Luis Guerrero, capitán del BFD, dijo que este es un gran evento para la comunidad.

“Es un evento que vale la pena y siempre estamos felices de contribuir y ayudar”, acotó. “Tenemos una estación justo bajando la calle, así que siempre estamos invitando a los niños a que vayan cuando queramos para que podamos darles un recorrido y se familiaricen con nosotros y sepan que estamos aquí para ayudarlos y que es un lugar seguro para ellos”.

También en el evento estuvo Sergio Zarate, presidente y cofundador de Down by the Border, una organización sin fines de lucro que refleja los valores y la misión de su afiliado, la Sociedad Nacional del Síndrome de Down.

Rose Timmer, directora de Comunidades Saludables, considera que la ciudad de Brownsville está tratando de ser inclusiva y que quieren continuar incluyendo a todos en eventos futuros como Down by the Border, el Departamento de Bomberos y más.

Nurith Galosnky, comisionada de la ciudad de ese distrito, dijo que está muy feliz de celebrar el Día de los Reyes en el área y que espera que esto continúe en los próximos años.

“Es la primera vez que celebramos el Día de los Reyes y otra cosa es que no hemos tenido algo de esta magnitud en esta área”, dijo. “Entonces, todos organizaron un gran evento”.

Hilda Ledezma, fundadora de Revival of Cultural Arts en Carlotta Petrina, dijo que esta es una gran oportunidad para conectarse con las familias para que se familiaricen con lo que ofrece el centro. Durante el evento, miembros de la Carlotta Petrina bailaron flamenco entre otras danzas con el típico vestido blanco folklórico de Veracruz.

