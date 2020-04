Cierran parques estatales hasta próximo aviso

Previous Next Parque Estatal Estero Llano Grande STEPHANIE ZEPEDA coloca un letrero en el Parque Estatal Estero Llano Grande y el World Birding Center el martes 7 de abril de 2020 en Weslaco.. Buy this photo

Los parques estatales de Texas, entre los últimos lugares públicos que permanecieron abiertos durante la pandemia de coronavirus, cerrarán el miércoles, según las autoridades. Por orden del gobernador Greg Abbott, los parques estatales de Texas se cerrarán el martes al cierre del negocio “para mantener el ambiente más seguro para los visitantes, voluntarios y personal”, dijo el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas en un comunicado. Aquí en el Valle, eso significa que el parque estatal Resaca de la Palma en Brownsville, el parque estatal Estero Llano Grande en Weslaco, el parque estatal Bentsen-Rio Grande Valley en Mission y el parque estatal Falcon se apagarán todos. No se ha establecido una fecha de reapertura, dijeron funcionarios de TPWD. “Dada la gran cantidad de desafíos y los mayores riesgos de operar los parques en este momento, creemos que este es la mejor forma de de acción en este momento para cumplir con las expectativas de salud y seguridad que el estado ha establecido para los ciudadanos de Texas”, dijo Carter Smith, director ejecutivo de TPWD. “Todos los parques estatales permanecerán cerrados temporalmente hasta que mejoren las condiciones de salud pública y seguridad. Durante el cierre, el personal continuará administrando y cuidando los parques para garantizar que puedan reabrirse de inmediato a los visitantes en el momento adecuado”. A pesar de los bloqueos de coronavirus, o quizás debido a ellos, los parques estatales estaban demostrando ser un refugio para muchos tejanos, con 740,000 de ellos visitando parques estatales como visitantes diurnos y nocturnos en marzo. “TPWD ha llegado a un punto en el que las consideraciones de seguridad pública de los que se encuentran en los parques y en las comunidades aledañas deben prevalecer sobre las operaciones continuas”, dijo la agencia en un comunicado. “La dificultad para garantizar el cumplimiento del distanciamiento social, los problemas para mantener los suministros adecuados y mantener las instalaciones del parque suficientemente desinfectadas son solo algunos de los desafíos que enfrenta el personal del parque estatal”, se lee en el comunicado de prensa. La agencia de parques está tratando de contactar a las personas que han hecho reservas durante la noche y que ya pagaron o dejaron un depósito para el reembolso. Las reservas grupales y de instalaciones se cancelaron hasta el 30 de abril. Las reservas canceladas no se cobrarán tarifas administrativas normales. Los pases de un día comprados a través del sistema de reservas, no asociados con el Pase de Parques del Estado de Texas, también se reembolsarán sin penalizaciones. rkelley@valleystar.com © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

