Centro de alivio es ahora propiedad de Caridades Católicas

McALLEN — El ex comisionado de la ciudad, John Ingram, culpó a su derrota desvalida en las elecciones de mayo, en parte, debido a problemas relacionados con la ciudad y el centro de ayuda a migrantes. Se emitieron anuncios falsos en radiodifusoras locales que llamaban a McAllen una "ciudad santuario" en relación con la operación de ayuda a los migrantes dirigida por Caridades Católicas del Valle del Río Grande, con el apoyo de la ciudad. Y casi todos los comisionados de la ciudad discutieron sobre el edificio del centro de descanso, pero casi ninguno de ellos proporcionó una alternativa.

Finalmente, los comisionados de la ciudad decidieron que la ciudad compraría el edificio y Catholic Charities sería el inquilino.

Pero ahora, después de meses de disputas entre funcionarios de la ciudad y enfrentamientos entre algunos residentes y Caridades Católicas, el edificio ahora pertenece a la iglesia, confirmaron las partes involucradas. La venta del edificio nunca se completó a la ciudad, por lo que todavía pertenecía al propietario anterior cuando este verano, la hermana Norma Pimentel, directora ejecutiva de Caridades Católicas del Valle del Río Grande, se acercó a la ciudad interesada en comprar el edificio.

El interés de Pimentel se produjo después de algunos momentos difíciles entre ella y la ciudad, que, en ese momento, incomodaron a ambas partes después de años de una relación simbiótica entre los funcionarios de la ciudad y Pimentel.

En febrero, los comisionados de la ciudad votaron por poco para retirar el centro de alivio del edificio en el que operaba en Hackberry Avenue, en un antiguo hogar de ancianos de 16,000 pies cuadrados cerca de Second Street. Pimentel trasladó las operaciones de migrantes allí después de que el edificio anterior de su organización terminó siendo demasiado pequeño para poder dar cabida a la abrumadora cantidad de migrantes en busca de asilo que las autoridades federales dejaron en la estación de autobuses del centro.

"Tenemos niños que viven en nuestros vecindarios que juegan en las calles, andan en bicicleta”, dijo Patricia Keating en la reunión. Ella ha vivido a una cuadra del antiguo edificio del centro de alivio en Hackberry Avenue durante 30 años. "No sentimos que estas personas estén seguras porque hemos visto a algunas de estas personas que se bajan de los autobuses, caminando por nuestras calles". No sé por qué se les permite tanta libertad. Creo que en cualquier momento, algo malo podría suceder. Y estamos tratando de detenerlo antes de que lo haga".

Minutos después, Pimentel respondió.

“ Los ciudadanos y la comunidad también son míos. Me preocupo por las personas y creo que lo que estamos haciendo en el centro de alivio no está afectando a la comunidad de manera negativa, por supuesto”, dijo Pimentel. “Estamos trabajando muy diligentemente para asegurarnos de que estas familias reciban la atención que necesitan, pero al mismo tiempo, lo hacemos de una manera que respetemos al vecindario y a las personas porque las familias que recibimos que ingresan al edificio se quedan en el edificio. No andan deambulando.

"Y además, no son delincuentes. Son personas que han sido liberadas por la Patrulla Fronteriza porque no son una amenaza para los Estados Unidos, se les ha dado permiso para viajar. Tienen papeles y realmente están asustados, aterrorizados. Están agradecidos porque aquí en McAllen, Texas, los hemos recibido y los hemos tratado como seres humanos”.

Los comisionados, que se sintieron obligados a explicar su voto en ese momento, un movimiento inusual, no propusieron gran parte de un plan para el centro de alivio. Si no hubiera un centro de alivio, las autoridades federales continuarían dejando a los inmigrantes en la estación de autobuses del centro de McAllen sin ayuda, dijeron las autoridades.

"¿Quién sabe dónde terminarían?", Dijo Darling.

Finalmente, a través de lo que el administrador de la ciudad, Roel "Roy" Rodríguez, pensó que era una maniobra creativa, la ciudad tuvo la oportunidad de recibir del gobierno federal la mayoría de los fondos para un nuevo edificio de centro de alivio que eventualmente se convertiría en el edificio de administración de tránsito de la ciudad.

Rodríguez dijo que la Autoridad Federal de Tránsito había acordado pagar alrededor del 80% de un nuevo edificio cerca de la estación de autobuses que serviría como centro de ayuda para inmigrantes que Caridades Católicas administraría hasta el centro de alivio permanente de la organización que se construirá en el centro de McAllen, con una fecha de finalización esperada de 18 meses a partir de ahora.

Pero Pimentel, al mudarse al edificio, rápidamente se dio cuenta de que encajaba perfectamente. El proceso de compra tomó semanas, pero se finalizó esta semana. Y ahora que la disputa sobre la construcción se ha calmado, también lo han hecho los flujos de migrantes. Solo 12 migrantes llegaron el jueves y 16 el viernes, menos que cientos por día en invierno y principios de verano.

Una nueva política de administración de Trump ha resultado en que los migrantes busquen asilo para esperar en ciudades fronterizas mexicanas, como Matamoros y Nuevo Laredo, mientras esperan su día en la corte frente a un juez de inmigración. Debido a eso, las autoridades federales apenas han estado liberando inmigrantes en el centro.

"Ha bajado", dijo Rodríguez. "Por ahora."