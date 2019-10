Camino de libertad

Con letreros en los que se leían “amar no odiar hace que Estados Unidos sea grandioso”, “Construir un pasaje a la ciudadanía, no un muro” y “Los soñadores son estadounidenses, no delincuentes”, la pequeña multitud de personas comenzó la caminata en International Boulevard cerca del campus de Texas Southmost College y terminó en el Ayuntamiento, en East Elizabeth Street.